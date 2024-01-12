Китай "обеспокоен" ударами США и Великобритании по хуситам в Йемене

После авиаударов Соединенных Штатов и Соединенного Королевства против Хуситов в Йемене, Китай сделал заявление, призвав "все соответствующие стороны" избегать дальнейшей эскалации конфликтов в Красном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на China Global Television Network.

Китай обеспокоен эскалацией напряженности в Красном море. Призываем заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать расширения конфликта - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Контекст

В ночь на четверг США и Великобритания нанесли авиаудары по повстанцам-хуситам в Йемене.

Через несколько часов после американо-британских ударов Хусейн аль-Эззи, заместитель министра иностранных дел йеменских хуситов, не скрывал своего намерения отомстить.

Соединенные Штаты и Великобритания должны быть готовы заплатить высокую цену и понести тяжелые последствия этой агрессии - отметил он.

Кроме Китая, также Саудовская Аравия уже заявила, что следит за последними событиями "с большим беспокойством". рф в пятницу осудила действия США и Великобритании.

Важно отметить, что после недавних нападений, поддерживаемых Ираном боевиков на судоходство в Красном море, Соединенные Штаты и Великобритания, в ночь на 12 января, осуществили военные удары по позициям хуситов в Йемене.

В совместном заявлении Вашингтон, Лондон и восемь их союзников, включая Австралию, Канаду и Бахрейн, подчеркнули, что операция, проведенная на фоне высокой региональной напряженности, направлена на "деэскалацию" и "восстановление стабильности в Красном море".

Напомним,

Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море в ответ на нападение западных союзников, заявил высокопоставленный член группировки Хути Абдул Салам Джахаф.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани решительно осудил удары США и Великобритании по ряду городов Йемена, назвав это "явным нарушением суверенитета страны".

Также УНН сообщал, что военно-морские силы Ирана захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas, который двигался под флагом Маршалловых Островов. Танкер перевозил нефть в Турцию.