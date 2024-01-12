CNN: хусити завдали ударів по військових кораблях США та Великої Британії
Київ • УНН
Хусити атакували військові кораблі США і Великобританії в Червоному морі після ударів західних союзників по Ємену. Ці удари були відповіддю на загрози хуситів світовій торгівлі.
Хусити атакували військові кораблі США та Великої Британії в Червоному морі у відповідь на напад західних союзників, заявив високопоставлений член угруповання Хуті Абдул Салам Джахаф. Про це пише CNN, передає УНН.
Деталі
Хусити заявили, що Сполучені Штати та Велика Британія зіткнуться з серйозними наслідками за "кричущий акт агресії".
Представник хуситів Хусейн аль-Еззі заявив, що Ємен був об’єктом "масованого агресивного нападу" військових кораблів і винищувачів США та Великобританії.
Наша країна піддалася масованій агресивній атаці з боку американських і британських кораблів, підводних човнів і бойових літаків, і Америці і Британії, безсумнівно, доведеться приготуватися заплатити високу ціну і понести всі жахливі наслідки цієї кричущої агресії
Контекст
У ніч на 12 січня Збройні сили США та Великої Британії завдали ударів по численних об’єктах хуситі у Ємені. Це відповідь на неодноразові безпілотні і ракетні атаки на комерційні судна в Червоному морі, які, на думку хуситів, є помстою Ізраїлю за його військову кампанію в Газа.
Ці удари сталися після того, як Рада Безпеки ООН у середу схвалила резолюцію, яка закликає хуситів "припинити свої зухвалі" напади на комерційно важливий водний шлях.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що спільні удари мали на меті погіршити можливості хуситів, які поставили під загрозу моряків і загрожувати світовій торгівлі.
CNN: Удари США та Британії вразили десятки цілей хуситів у Ємені12.01.24, 02:29 • 31710 переглядiв