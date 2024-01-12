CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании
Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море после ударов западных союзников по Йемену. Эти удары были ответом на угрозы хуситов мировой торговле.
День соблюдения новогодних обещаний, Татьянин день по новоюлианскому календарю. Что еще можно отметить 12 января
Исследования показывают, что лишь около 12% чувствуют себя успешными в выполнении своих новогодних обещаний.
Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за ударов по Йемену
Россия попросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ударов Великобритании и США по Йемену. На заседании также будет обсуждаться более широкая ситуация на Ближнем Востоке.
Нет доказательств, что Украина незаконно вывозила предоставленное США оружие - Пентагон
Пентагон не нашел достоверных доказательств незаконного экспорта Украиной оружия, предоставленного США; Украина предоставила полный доступ для подотчетности.
Удары по хуситам наносились управляемыми бомбами - Минобороны Британии
Британские самолеты Typhoon нанесли удары по двум целям хуситов в Йемене, чтобы уничтожить угрозу от беспилотников и ракет.
Премьер Британии Сунак подтвердил обстрел Йемена
Премьер-министр Великобритании Сунак подтвердил целенаправленные удары ВВС по объектам хуситов в Йемене вместе с США для обеспечения безопасности на море.
Глава Пентагона руководил операцией в Йемене из больницы - CNN
Министр обороны США Ллойд Остин, находясь в больнице, руководил ударами по объектам хуситов в Йемене с помощью защищенной связи. Остин находится в больнице с 1 января из-за послеоперационных осложнений.
В Госдепе США объяснили санкции против минобороны рф передачей ракет из КНДР
США наложили санкции на российское физическое лицо и компании за передачу ракет КНДР России.
Элтон Джон в феврале выставит на аукцион личные вещи стоимостью $10 млн
Элтон Джон выставляет на аукцион Christie's в феврале личные вещи стоимостью 10 миллионов долларов, включая винтажную одежду, Bentley и ценные фотографии.
Под Каннами разбился вертолет, два человека погибли
Два человека погибли в результате крушения вертолета вблизи Канн, Франция, на борту которого были женщина-пилот и студент.