CNN: хуситы нанесли удары по военным кораблям США и Великобритании

Хуситы атаковали военные корабли США и Великобритании в Красном море в ответ на нападение западных союзников, заявил высокопоставленный член группировки Хути Абдул Салам Джахаф. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Хуситы заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания столкнутся с серьезными последствиями за "вопиющий акт агрессии".

Представитель хуситов Хусейн аль-Эззи заявил, что Йемен был объектом "массированного агрессивного нападения" военных кораблей и истребителей США и Великобритании.

Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке со стороны американских и британских кораблей, подводных лодок и боевых самолетов, и Америке и Британии, несомненно, придется приготовиться заплатить высокую цену и понести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии сказал аль-Эззи.

Контекст

В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. Это ответ на неоднократные беспилотные и ракетные атаки на коммерческие суда в Красном море, которые, по мнению хуситов, являются местью Израиля за его военную кампанию в Газа.

Эти удары произошли после того, как Совет Безопасности ООН в среду одобрил резолюцию, призывающую хуситов "прекратить свои дерзкие" нападения на коммерчески важный водный путь.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что совместные удары имели целью ухудшить возможности хуситов, которые поставили под угрозу моряков и угрожать мировой торговле.

CNN: Удары США и Британии поразили десятки целей хуситов в Йемене