Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Йеменские хуситы заявили, что обстреляли ракетами военный корабль США, сообщило в среду AFP, пишет УНН.

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"Йеменские повстанцы-хуситы выпустили "несколько" ракет по военному кораблю США в Красном море", - сообщает AFP со ссылкой на их заявление.

Это заявление появилось через несколько часов после того, как американские военные сообщили о сбитии ракеты.

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