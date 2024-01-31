Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  3260 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  51306 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  120903 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  136310 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  127211 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  128281 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  129729 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  127291 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  148184 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  160843 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Хуситы утверждают, что они выпустили ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщает AFP.

Новости Мира •   •  7233 просмотра
Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море

Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

4 млд грн премий в 2023 году собрали страховые ARX и ARX Life.

Новости Бизнеса •   •  3913 просмотра
Страховые ARX и ARX Life собрали 4 млд грн премий в 2023 году

В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного

Представитель Пентагона заявил, что "не отслеживает никаких изменений" в верхушке украинского командования на фоне слухов о замене главнокомандующего Валерия Залужного.

Политика •   •  11234 просмотра
В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного

Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию

Итальянский регулятор сообщила компании OpenAI, что чат-бот ChatGPT нарушает европейские законы о конфиденциальности.

Технологии •   •  10419 просмотра
Италия обвиняет ChatGPT в нарушении европейского законодательства о конфиденциальности и выдвинула претензию

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Имена других судей Верховного Суда, вероятно, причастных к получению неправомерной выгоды по делу о взяточничестве Князева, будут обнародованы, если и когда дело дойдет до суда.

Криминал и ЧП •   •  51306 просмотра
Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW

российская оборонная промышленность может производить более 100 основных боевых танков в месяц, что позволяей ей заместить потери и поддерживать темпы боевых действий в Украине.

Война •   •  14662 просмотра
российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW

Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"

Северная Корея подтвердила, что успешно испытала стратегическую крылатую ракету "Hwasal-2" у своего западного побережья с целью совершенствования навыков стратегического нападения и проверки возможностей быстрого реагирования.

Новости Мира •   •  9798 просмотра
Северная Корея осуществила запуск стратегической крылатой ракеты "Hwasal-2" с целью проверки "быстрой контратакующей готовности"

В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

Представитель Пентагона заявил, что Украина получит бомбы GLSDB в соответствии с прошлогодними договоренностями, но не предоставил конкретики относительно сроков их передачи из соображений безопасности.

Война •   •  15047 просмотра
В Пентагоне прокомментировали предоставление Украине бомб GLSDB

Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины

Одесская областная государственная администрация оцифровывает книги и картины с помощью сканеров, подаренных Бременом для сохранения культурного наследия в условиях российских обстрелов.

Война •   •  15856 просмотра
Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины

Один погибший, девять раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки

Один мирный житель погиб и девять получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки.

Война •   •  16255 просмотра
Один погибший, девять раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки