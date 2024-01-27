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Bloomberg: У Червоному морі внаслідок ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер з російським паливом

Bloomberg: У Червоному морі внаслідок ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер з російським паливом

Київ • УНН

 • 29100 перегляди

Ракета Хуті влучила в танкер "Трафігура", що перевозив російське паливо в Червоному морі, спричинивши пожежу на борту. На допомогу судну були відправлені військові кораблі.

Танкер Trafigura Group , який перевозив російське паливо, був уражений ракетою хуситів, коли проходив через Червоне море. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Пожежа виникла з правого боку судна. На борту задіяли протипожежне обладнання для придушення та контролю пожежі. До танкера попрямували військові кораблі для надання допомоги.

"Єменські бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за удар по танкеру. Судно перевозить нафту російського походження — продукт, який використовується для виготовлення пластику та бензину — придбаний за нижчою ціновою межею, встановленою країнами Великої семи", — сказав представник Trafigura.

Атака порушить нові питання щодо того, чи продовжать нафтові танкери перевозити вантажі у Червоному мору. Після спільних авіаударів США та Великої Британії по хуситах на початку цього місяця танкерний рух у регіоні скоротився, але деякі судна продовжували проходити, в тому числі ті, що транспортували нафту з Росії, для якої водний шлях став дедалі важливішим після її вторгнення в Україну.

Інші ключові експортери нафти, такі як Саудівська Аравія, цього тижня заявили, що планують продовжувати використовувати цей маршрут.

Катар призупиняє постачання газу через Червоне море15.01.24, 11:57 • 36924 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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