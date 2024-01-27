Bloomberg: У Червоному морі внаслідок ракетної атаки хуситів загорівся нафтовий танкер з російським паливом

Танкер Trafigura Group , який перевозив російське паливо, був уражений ракетою хуситів, коли проходив через Червоне море. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Пожежа виникла з правого боку судна. На борту задіяли протипожежне обладнання для придушення та контролю пожежі. До танкера попрямували військові кораблі для надання допомоги.

"Єменські бойовики-хусити взяли на себе відповідальність за удар по танкеру. Судно перевозить нафту російського походження — продукт, який використовується для виготовлення пластику та бензину — придбаний за нижчою ціновою межею, встановленою країнами Великої семи", — сказав представник Trafigura.

Атака порушить нові питання щодо того, чи продовжать нафтові танкери перевозити вантажі у Червоному мору. Після спільних авіаударів США та Великої Британії по хуситах на початку цього місяця танкерний рух у регіоні скоротився, але деякі судна продовжували проходити, в тому числі ті, що транспортували нафту з Росії, для якої водний шлях став дедалі важливішим після її вторгнення в Україну.

Інші ключові експортери нафти, такі як Саудівська Аравія, цього тижня заявили, що планують продовжувати використовувати цей маршрут.

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