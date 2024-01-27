Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом
Ракета Хути попала в танкер "Трафигура", перевозивший российское топливо в Красном море, вызвав пожар на борту. На помощь судну были отправлены военные корабли.
100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины
Российская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, вызвав 100 взрывов и повредив восемь населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Во время обстрелов использовались минометы, стрелковое оружие, артиллерия, беспилотные летательные аппараты, БПЛА и мины.
Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат
Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.
The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ
США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за растущей угрозы со стороны России, говорится в документах Пентагона. Этот шаг предусматривает размещение боеголовок, втрое превышающих мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, на новом объекте RAF Lakenheath в графстве Саффолк.
Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение
Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.
Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать
Президент Украины Зеленский основал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" для налаживания диалога между властью и бизнесом, продвижения украинских товаров и улучшения инвестиционного климата в стране. Платформа также направлена на поддержку возвращения граждан, перемещенных в результате вооруженной агрессии.
Украина и Франция перешли к разработке проекта двустороннего соглашения по безопасности
Украина и Франция провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Офис Президента Украины. Они начали детализацию проекта соглашения и договорились о дальнейших переговорах.
МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее
Александр Власенко, представитель Международного комитета Красного Креста в Украине, заявляет, что все погибшие украинские военнопленные со сбитого Ил-76 должны быть возвращены в Украину. МККК получил гражданские запросы на информацию о 17 000 пропавших без вести.
В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая
В многоэтажке в Броварах Киевской области горит квартира, известна одна жертва - владелец квартиры. Причина пожара сейчас выясняется, а усилия по тушению продолжаются.
Буданов встретился с родными военнопленных, которые могли быть на ИЛ-76
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с родственниками украинских военнопленных, которые могли находиться на борту российского самолета Ил-76М, который недавно разбился. Он заявил, что пока нет достоверной информации о пассажирах самолета, а заявление России о перевозке 65 украинских военнопленных для обмена требует дальнейшего расследования.