Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом

Танкер Trafigura Group, который перевозил российское топливо, был поражен ракетой хуситов, когда проходил через Красное море. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Пожар возник с правой стороны судна. На борту задействовали противопожарное оборудование для подавления и контроля пожара. К танкеру направились военные корабли для оказания помощи.

"Йеменские боевики-хуситы взяли на себя ответственность за удар по танкеру. Судно перевозит нефть российского происхождения - продукт, используемый для изготовления пластика и бензина - приобретенный по более низкой ценовой границе, установленной странами Большой семерки", - сказал представитель Trafigura.

Атака поднимет новые вопросы относительно того, продолжат ли нефтяные танкеры перевозить грузы в Красном море. После совместных авиаударов США и Великобритании по хуситам в начале этого месяца танкерное движение в регионе сократилось, но некоторые суда продолжали проходить, в том числе те, что транспортировали нефть из России, для которой водный путь стал все более важным после ее вторжения в Украину.

Другие ключевые экспортеры нефти, такие как Саудовская Аравия, на этой неделе заявили, что планируют продолжать использовать этот маршрут.

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