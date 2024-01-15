Катар приостанавливает поставки газа через Красное море

QatarEnergy не будет останавливать производство сжиженного природного газа (СПГ), но временно приостанавливает транспортировку по Красному морю для получения консультаций по безопасности.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Катар приостановил отправку танкеров со сжиженным природным газом через Баб-эль-Мандебский пролив. Это связано с тем, что часть маршрута, на которую приходится около 15% мирового судоходства, пока не имеет гарантий безопасности; кроме того, американские и британские силы нанесли воздушные и морские удары по Йемену, что было ответом на атаки Хуситов на корабли в Красном море.

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Если проход по Красному морю будет оставаться опасным, государственная компания QatarEnergy будет отправлять свои грузы через мыс Доброй Надежды, сообщил источник агентства.

Дополнение

Относительно ситуации в регионе, Центральное командование США сообщило в понедельник, что американские истребители за прошедшие сутки сбили ракету, запущенную из районов Йемена, контролируемых формированием Хуситов, против военного судна в международных водах Красного моря.

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