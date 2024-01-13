Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море
Киев • УНН
Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.
Цены на нефть подскочили на 4% после того, как США и Великобритания начали удары по Йемену из-за недавних нападений повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
В пятницу цена на нефть марки Brent Crude - международный ориентир цен на нефть для большей части мира - достигла 80,71 доллара за баррель, после чего снизилась, а нефть из Западного Техаса выросла на 2,79% до 74,03 доллара.
Таким образом нефть марки Brent впервые в этом году достигла отметки 80 долларов за баррель, поскольку поддерживаемые Ираном повстанцы пообещали ответить на военные действия западных государств.
По данным ВВС, Казначейство смоделировало результаты, включающие рост цен на сырую нефть более чем на 10 долларов за баррель и рост цен на природный газ на 25%.
Хотя цена выросла, она ниже максимумов, достигнутых во время вторжения России в Украину. Но правительство Великобритании разработало сценарии, которые предполагают, что дальнейшие перебои могут ударить по экономике.
Последствия
Рост цен на энергоносители может привести к ускорению инфляции, которая уже начала замедляться. Между тем, стоимость перевозки контейнеров на судах подскочила, а это означает, что компании могут переложить эти расходы на потребителей.
"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене12 январь 2024, 07:07 • 22233 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море
Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.
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