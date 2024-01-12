"Право на самооборону": 10 стран сделали совместное заявление после ударов по объектам хуситов в Йемене

В ответ на продолжение нападений хуситов на суда в Красном море, вооруженные силы США и Великобритании при поддержке союзников нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене в соответствии с "неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону". Об этом говорится в совместном заявлении 10 стран, которое опубликовал Белый дом, информирует УНН.

Детали

Заявление сделали США, Канада, Великобритания, Австралия, Бахрейн, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея.

Как отмечается, приняли решение об ударах после "широкого консенсуса", высказанного 44 странами мира 19 декабря 2023 года, а также заявления Совета Безопасности ООН от 1 декабря 2023 года, в котором осуждаются нападения хуситов на торговые и коммерческие суда, следующие через Красное море.

3 января было опубликовано совместное заявление, в котором страны призвали к немедленному прекращению незаконных нападений и предупредили, что злоумышленники будут привлечены к ответственности, если они будут продолжать нападения на суда. Однако атаки в Красном море продолжились, в частности, 9 января были запущены ракеты против кораблей в Красном море, в том числе против судов США и Великобритании. 10 января 2024 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой также осудил эти атаки и призвал их прекратить.

В ответ на продолжение незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов на суда, в том числе коммерческие, следующие через Красное море, вооружённые силы США и Великобритании при поддержке Нидерландов, Канады, Бахрейна и Австралии нанесли совместные удары в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно Уставу ООН, по ряду объектов в контролируемых хуситами районах Йемена - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти высокоточные удары имели целью подорвать и ослабить возможности хуситов угрожать мировой торговле и жизни международных мореплавателей на одном из важнейших водных путей в мире.

Как говорится в заявлении, более двух десятков нападений хуситов на коммерческие суда с середины ноября представляют международный вызов. А сегодняшняя "акция" продемонстрировала общую приверженность свободе судоходства.

"Нашей целью остается деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море, но пусть наше послание будет четким: мы без колебаний будем защищать жизнь и свободный поток торговли на одном из важнейших водных путей мира перед лицом постоянных угроз", - указывается в заявлении.

Контекст

Ночью 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

В Минобороны Великобритании заявили, что их самолёты атаковали два объекта хуситов. Одним из них была площадка в Бане на северо-западе, а вторым - аэродром в Абсе.

В связи с ударами по Йемену, которые нанесли Великобритания и США, россия запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН 12 января.