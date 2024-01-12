"Право на самооборону": 10 країн зробили спільну заяву після ударів по об'єктах хуситів у Ємені

У відповідь на продовження пападів хуситів на судна в Червоному морі, збройні сили США і Великої Британії за підтримки союзників завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені відповідно до "невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону". Про це йдеться у спільній заяві 10 країн, яку опублікував Білий дім, інформує УНН.

Деталі

Заяву зробили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Бахрейн, Данія, Німеччина, Нідерланди, Новая Зеландія, Південна Корея.

Як зазначається, прийняли рішення про удари після "широкого консенсусу", висловленого 44 країнами світу 19 грудня 2023 року, а також заяви Ради Безпеки ООН від 1 грудня 2023 року, в якій засуджуються напади хуситів на торговельні та комерційні судна, що прямують через Червоне море.

3 січня була опублікована спільна заява, в якій країни закликали до негайного припинення незаконних нападів і попередили, що зловмисники будуть притягнуті до відповідальності, якщо вони продовжуватимуть напади на судна. Однак атаки в Червоному морі продовжились, зокрема, 9 січня були запущені ракети проти кораблів у Червоному морі, в тому числі проти суден США і Великої Британії. 10 січня 2024 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій також засудила ці атаки і закликала їх припинити.

У відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великої Британії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену - йдеться у заяві.

Зазначається, що ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі.

Як йдеться у заяві, понад два десятки нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада становлять міжнародний виклик. А сьогоднішня "акція" продемонструвала спільну відданість свободі судноплавства.

"Нашою метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі, але нехай наше послання буде чітким: ми без вагань будемо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз", - вказується у заяві.

Контекст

Уночі 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

У Міноборони Великої Британії заявили, що їхні літаки атакували два об'єкти хуситів. Одним із них був майданчик у Бані на північному заході, а другим — аеродром в Абсі.

У зв'язку з ударами по Ємену, які завдали Велика Британія та США, росія запросила провести термінове засідання Ради Безпеки ООН 12 січня.