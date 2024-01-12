Удари по хуситах наносилися керованими бомбами – Міноборони Британії

У Міноборони Великої Британії заявили, що їхні літаки атакували два об'єкти хуситів. Одним із них був майданчик у Бані на північному заході, а другим — аеродром в Абсі. Про це повідомили на сайті Міноборони Британії, передає УНН.

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Зазначається, що у ніч на 12 січня чотири літаки Typhoon FGR4 використовували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по Ємену.

Літаки злітали за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер". Таким чином було завдано ударів по двох об'єктах бойовиків. Одним із них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовували хусити для запуску розвідувальних і ударних дронів.

Другим місцем, як повідомили у відомстві, став аеродром в Абсі. Розвідка показала, що його використовували для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем.

Під час планування ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення, і будь-які такі ризики були додатково пом'якшені рішенням про завдання ударів у нічний час. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана повідомили в Міноборони Британії.

Байден зробив заяву щодо ударів по хуситах в Ємені