Удары по хуситам наносились управляемыми бомбами - Минобороны Британии

В Минобороны Великобритании заявили, что их самолеты атаковали два объекта хуситов. Одним из них была площадка в Бане на северо-западе, а вторым - аэродром в Абсе. Об этом сообщили на сайте Минобороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 12 января четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по Йемену.

Самолеты взлетали при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер". Таким образом были нанесены удары по двум объектам боевиков. Одним из них была площадка в Бане на северо-западе Йемена, которую использовали хуситы для запуска разведывательных и ударных дронов.

Вторым местом, как сообщили в ведомстве, стал аэродром в Абсе. Разведка показала, что его использовали для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем.

При планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения, и любые такие риски были дополнительно смягчены решением о нанесении ударов в ночное время. Детальные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана сообщили в Минобороны Британии.

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