Байден сделал заявление относительно ударов по хуситам в Йемене

Военные силы США вместе с Британией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов - успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одном из важнейших водных путей мира. Об этом сообщил в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, президент США Джо Байден, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование впервые в истории противокорабельных баллистических ракет.

Эти атаки поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства. Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство. Экипажи из более чем 20 стран подвергались угрозам или были взяты в заложники во время актов пиратства. Более 2000 кораблей были вынуждены отклонить тысячи миль, чтобы избежать Красного моря, что может вызвать недели задержек в сроках доставки продуктов. А 9 января хуситы совершили крупнейшую на сегодня атаку, нацелив ее непосредственно на американские корабли заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что сегодняшние оборонительные действия произошли после этой широкомасштабной дипломатической кампании и эскалации нападений повстанцев хутитов на коммерческие суда.

Эти целенаправленные удары являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты и их партнеры не потерпят нападений на свой персонал и не позволят враждебным лицам поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших коммерческих маршрутов в мире.

Я без колебаний направлю дальнейшие меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это необходимо подытожил Байден.

CNN: Удары США и Британии поразили десятки целей хуситов в Йемене