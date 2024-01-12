Байден зробив заяву щодо ударів по хуситах в Ємені
Київ • УНН
США і союзники завдають ударів по об'єктах хуситів в Ємені для захисту судноплавства після безпрецедентних морських атак повстанців, попереджає президент Байден.
Військові сили США разом із Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів — успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу. Про це повідомив у заяві, опублікованій на сайті Білого дому, президент США Джо Байден, передає УНН.
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Зазначається, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням вперше в історії протикорабельних балістичних ракет.
Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства. Понад 2000 кораблів були змушені відхилити тисячі миль, щоб уникнути Червоного моря, що може спричинити тижні затримок у термінах доставки продуктів. А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, націливши її безпосередньо на американські кораблі
Президент США наголосив, що сьогоднішні оборонні дії відбулися після цієї широкомасштабної дипломатичної кампанії та ескалації нападів повстанців хутитів на комерційні судна.
Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом того, що Сполучені Штати та їхні партнери не потерплять нападів на свій персонал і не дозволять ворожим особам поставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.
Я без вагань спрямую подальші заходи для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно
CNN: Удари США та Британії вразили десятки цілей хуситів у Ємені12.01.24, 02:29 • 31710 переглядiв