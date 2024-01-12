Байден зробив заяву щодо ударів по хуситах в Ємені

Військові сили США разом із Британією і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів — успішно завдали ударів по низці цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіших водних шляхів світу. Про це повідомив у заяві, опублікованій на сайті Білого дому, президент США Джо Байден, передає УНН.

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Зазначається, що ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням вперше в історії протикорабельних балістичних ракет.

Ці атаки поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу торгівлю та свободу судноплавства. Понад 50 країн постраждали від 27 атак на міжнародне комерційне судноплавство. Екіпажі з понад 20 країн зазнавали погроз або були взяті в заручники під час актів піратства. Понад 2000 кораблів були змушені відхилити тисячі миль, щоб уникнути Червоного моря, що може спричинити тижні затримок у термінах доставки продуктів. А 9 січня хусити здійснили найбільшу на сьогодні атаку, націливши її безпосередньо на американські кораблі