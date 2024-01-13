Ціни на нафту зростають на тлі ударів США і Великобританії по базам хуситів через атаки в Червоному морі

Ціни на нафту підскочили на 4% після того, як США і Великобританія почали удари по Ємену через нещодавні напади повстанців-хуситів на кораблі в Червоному морі. Про це пише ВВС, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю ціна на нафту марки Brent Crude - міжнародний орієнтир цін на нафту для більшої частини світу - досягла 80,71 долара за барель, після чого знизилася, а нафта із Західного Техасу зросла на 2,79% до 74,03 долара.

Таким чином нафта марки Brent вперше в цьому році сягнула позначки 80 доларів за барель, оскільки підтримувані Іраном повстанці пообіцяли відповісти на військові дії західних держав.

За даними ВВС, Казначейство змоделювало результати, що включають зростання цін на сиру нафту більш ніж на 10 доларів за барель і зростання цін на природний газ на 25%.

Хоча ціна зросла, вона є нижчою за максимуми, досягнуті під час вторгнення росії в Україну. Але уряд Великої Британії розробив сценарії, які припускають, що подальші перебої можуть вдарити по економіці.

Наслідки

Зростання цін на енергоносії може призвести до прискорення інфляції, яка вже почала сповільнюватися. Тим часом, вартість перевезення контейнерів на суднах підскочила, а це означає, що компанії можуть перекласти ці витрати на споживачів.

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