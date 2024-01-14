Германия может отправить в Красное море фрегат для противодействия хуситам - СМИ

В рамках военной миссии ЕС Германия может отправить в Красное море фрегат "Гессен", который поможет противодействовать атакам хуситов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Die Welt, передает УНН.

Детали

Согласно сообщению, фрегат, который специализируется на противовоздушной обороне, должен выйти в море 1 февраля.

Германия хочет принять участие в миссии ЕС по защите морского движения в Красном море от атак хуситов.

"Гессен" будет одним из как минимум трех фрегатов или эсминцев, которые, согласно так называемой концепции кризисного менеджмента Европейской службы внешних действий, нужны для развертывания в минимальном количестве.

Предварительно новая миссия ЕС в Красном море должна быть утверждена на встрече глав МИД стран ЕС 19 февраля и начнет работу до конца февраля. Сначала ее мандат будет ограничен одним годом.

Дополнение

Корабль ВМС Германии имеет радиолокационную разведку, способную одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты и ударные вертолеты.

Недавно фрегат провел шесть месяцев в путешествиях в рамках усилий НАТО в Северном море и Арктике для учений и сдерживания России.

Напомним,

Европейский Союз планирует отправить в Красное море по меньшей мере три военных корабля для противодействия атакам йеменских хуситов.

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