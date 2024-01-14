Германия может отправить в Красное море фрегат для противодействия хуситам - СМИ

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
  •  112088 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  160108 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  179517 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  163784 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Эксклюзив
Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  158449 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  151627 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

Эксклюзив
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
12 января  •  140046 просмотра

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП

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Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист
12 января  •  123787 просмотра

Кирилла Кернеса не удастся привлечь к уголовной ответственности за возможную торговлю наркотиками из-за сроков давности дела - юрист

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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
11 января  •  135526 просмотра

Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист
11 января  •  148234 просмотра

Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

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Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
11 января  •  142933 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

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В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
11 января  •  139628 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

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Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
11 января  •  134954 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
11 января  •  124717 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

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Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
11 января  •  130780 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

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Война против Украины негативно влияет на российскую медицину - британская разведка

Дефицита электроэнергии нет, однако Минэнерго призвало украинцев экономить свет

Энергосистема Украины работает без дефицита электроэнергии, и Министерство энергетики обеспечивает ее сбалансированность, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Они призывают уменьшить потребление во время пиковых нагрузок.

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Киеву грозит потенциальное отключение электроэнергии для 28 000 жителей из-за неуплаченных счетов, при этом существуют варианты реструктуризации долга.

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Швеция увеличивает производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины

В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Более 500 фирм, преимущественно частных, работают в оборонной промышленности Украины, стимулируя экономику и формируя иностранное партнерство.

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В Украине более 500 компаний работают на оборонную промышленность - Камышин

Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек

Это лишь один шаг в реализации наших гуманитарных усилий, которые направлены на улучшение качества жизни и помощь тем, кто пострадал от войны.

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Объединились ради особого проекта: благотворители о закупке для Одесской области уникальных ожоговых коек