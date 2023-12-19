США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море
США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
В Украине с января по октябрь 2023 года правоохранители зарегистрировали 208 уголовных производств по фактам незаконного использования гуманитарной помощи с целью получения прибыли, 50 подозреваемым было сообщено о подозрении.
Главные приоритеты США: защита энергетической инфраструктуры Украины зимой - посол Бринк
Посол США в Украине заявил, что защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта являются главными приоритетами США, отметив поддержку в сфере обороны и экономического восстановления.
Винницкий облсовет пиарит Гройсмана на помощи армии от общин - СМИ
Винницкий областной совет продвигал "гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Гройсмана, используя логотипы на помощи, отправленной Вооруженным силам Украины, которая на самом деле была поддержана и, возможно, профинансирована местными общинами и работниками коммунальных предприятий.
Ремонт на "синей ветке" метро: за пересадку киевлянам за первый день компенсировали 110 тыс. грн
Киев компенсировал более 110 000 гривен за около 18 500 вынужденных пересадок в первый день из-за ремонта между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская".
США до конца года объявят о еще одном пакете помощи Украине, последнем из профинансированных - Кирби
Белый дом вскоре представит пакет помощи Украине, который не требует одобрения Конгресса. Джон Кирби призывает Конгресс одобрить новое финансирование на текущие потребности Украины.
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
Ассоциация производителей молока прокомментировала инициативу Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями.
Китай выражает решительное недовольство по поводу продажи США оружия Тайваню
Китай решительно выступает против продажи оружия Тайваню на сумму 300 миллионов долларов США и предупреждает о возможных санкциях против причастных компаний, поскольку это нарушает принцип "единого Китая" и угрожает региональной стабильности.
В минобороны рф заявили об утренней атаке дронами
министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над брянской областью были сбиты два беспилотника.
В Иране перестали работать 70% автозаправок из-за хакерской атаки
Кибератака привела к закрытию примерно 70% иранских АЗС, причем NIORDC связывает этот инцидент с иностранным саботажем, но ожидает, что вскоре нормальная работа восстановится.