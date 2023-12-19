США объявили спецоперацию по защите судоходства в Красном море

Соединенные Штаты объявили о начале спецоперации под названием "Prosperity Guardian" для защиты судоходства в Красном море, на фоне атак йеменских хуситов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.

Красное море является критически важным водным путём, который был важен для свободы судоходства, и главным коммерческим коридором, который способствует международной торговле. Страны, которые стремятся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой, которую создает этот негосударственный субъект(хусити - ред.), - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что операция "Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

Это международный вызов, который требует коллективных действий. Поэтому сегодня я объявляю о начале операции "Prosperity Guardian", важной новой многонациональной инициативы по безопасности под эгидой Объединенных морских сил и руководства их оперативной группы 153, которая сосредотачивается на безопасности в Красном море, - заявил Остин.

Дополнение

Хуситы начали атаки на корабли в Красном море еще в прошлом месяце. Сначала они заявляли, что будут нацеливаться на суда, которые имеют отношение к Израиля. В начале декабря они напали на американский эсминец USS Carney.

Теперь они утверждают, что нападают на суда, которые направляются в Израиль, хотя по данным мониторинговых ресурсов, по крайней мере у части атакованных кораблей были указаны другие страны назначения. Хуситы обещают продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не прекратит свое наступление в секторе Газа.

Специальный посланник США по вопросам Йемена Тим Лендеркинг накануне заявил, что Вашингтон хочет создать "самую широкую возможную" морскую коалицию для защиты кораблей и дать сигнал хуситам, что не будут терпеть нападения.

Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок - это пять процентов мировых объемов транспортировки нефти.

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