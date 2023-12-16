Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море

Сегодня ночью британский эсминец HMS Diamond сбил неизвестный ударный дрон в Красном море, который нацелился на торговое судно. Об этом говорится в заявлении британского министра обороны Гранта Шеппса, передает УНН.

Детали

Ночью HMS Diamond сбили вероятный ударный дрон, который был нацелен на торговое судоходство в Красном море. Дрон уничтожили ракетой Sea Viper - говорится в заметке.

Британский чиновник пояснил, что эсминец недавно прибыл в регион для усиления международных усилий по поддержанию морской безопасности.

"Последний всплеск незаконных атак представляет прямую угрозу для международной торговли и безопасности мореплавания в Красном море. Великобритания остается преданной защите мировой торговли", - подчеркнул министр обороны Британии.

Атаки хуситов на корабли: Красным морем прекращают возить грузы

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что йеменская группировка хуситов атаковала два грузовых судна в Красном море: в одно из них попал беспилотник, а в другое - баллистическая ракета. Официальный представитель США подтвердил, что судно под либерийским флагом подверглось удару, что привело к пожару.