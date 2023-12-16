Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  143859 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  155307 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  141716 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  140445 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  192087 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  186110 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  161973 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  147568 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  148228 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137262 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126173 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108774 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140805 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149140 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139212 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  127803 просмотра
Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

  •  122713 просмотра
В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

  •  118333 просмотра
Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны

Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны

  •  107911 просмотра
На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

  •  45641 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море

Британский эсминец HMS Diamond сбил ракетой Sea Viper беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, в рамках усилий по усилению региональной морской безопасности.

Новости Мира •   •  6536 просмотра
Британский эсминец сбил неизвестный дрон в Красном море

На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления

Запорожская область, находящаяся под оккупацией, сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.

Общество •   •  10470 просмотра
На оккупированных территориях Запорожской области не хватает 70% медперсонала - Центр сопротивления

Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, российские войска часто запускают беспилотники "Шахид" в вечернее время с большой дальностью полета, которые способны кружить перед тем, как нанести удар по целям. Эти беспилотники, которые маневрируют и обходят средства защиты, запускаются до тех пор, пока украинские силы не дадут им отпор ночью.

Война •   •  14188 просмотра
Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

Из-за боевых действий и по техническим причинам в Украине обесточены 443 населенных пункта. Также из-за непогоды без света остаются 240 населенных пунктов.

Общество •   •  14395 просмотра
Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Российские войска часто атакуют Авдеевку, но украинские военные успешно отбивают их, не допуская значительного закрепления. Украинские снайперы также уничтожили 4 вражеских военных в этом регионе.

Война •   •  17025 просмотра
На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников

Атака беспилотника в селе Степановка на Херсонщине повредила местную больницу, в результате чего одно здание было разрушено, а врач получил ранения. Воздушные силы уничтожили 30 ударных беспилотников в 11 областях.

Война •   •  18308 просмотра
Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников

Во время ночного обстрела Херсонщины россияне попали в больницу: пострадал врач

Врач в Херсонской области получил ранение ноги от огнестрельного ранения и осколков во время эвакуации пациентов во время обстрела медицинского учреждения с российского беспилотника. Еще трое были ранены во время ночного обстрела.

Война •   •  20050 просмотра
Во время ночного обстрела Херсонщины россияне попали в больницу: пострадал врач

В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе

Министр обороны Украины Умеров призывает местные органы власти усилить поддержку мобилизации и национальной обороны, включая строительство фортификационных сооружений и подготовку к военной службе и национальному сопротивлению.

Война •   •  21751 просмотра
В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"

В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".

Спорт •   •  16293 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"

рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, россия пытается создать фейковый конфликт внутри украинского руководства и распространить иллюзию, что Украине не хватает международной поддержки. Он отметил важность информационной гигиены на фоне этих дезинформационных усилий.

Политика •   •  20743 просмотра
рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров