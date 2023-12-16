Атаки хуситов на корабли: Красным морем прекращают возить грузы

Несколько мировых операторов контейнерных перевозок заявили, что временно приостанавливают движение своих контейнеровозов по Красному морю из-за атак на гражданские суда йеменских хуситов. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

В частности в пятницу, 15 декабря, крупнейший оператор контейнерных перевозок в мире, датская компания Maersk, объявила что пока не будет возить грузы по Красному морю.

Поводом для этого решения стало нападение на судно компании Maersk Gibraltar накануне. Хуситы заявили, что поразили его дроном, однако в компании хоть и подтвердили факт нападения, но отрицали попадание.

О приостановке контейнерных перевозок по Красному морю в пятницу также объявила еще одна крупная транспортная компания - немецкая Hapag-Lloyd. Она приостановит операции в регионе до 18 декабря.

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Также в пятницу хуситы заявили, что совершили нападения на два судна швейцарской компании MSC - второй в мире по объемам контейнерных перевозок.

На этой неделе хуситы также обстреляли ракетами танкер Ardmore Encounter под флагом Маршалловых островов и поразили противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda.

Дополнение

Хуситы начали атаки на корабли в Красном море еще в прошлом месяце. Сначала они заявляли, что будут нацеливаться на суда, которые имеют отношение к Израилю. В начале декабря они напали на американский эсминец USS Carney.

Теперь они утверждают, что нападают на суда, которые направляются в Израиль, хотя по данным мониторинговых ресурсов, по крайней мере у части атакованных кораблей были указаны другие страны назначения. Хуситы обещают продолжать нападения до тех пор, пока Израиль не прекратит свое наступление в Секторе Газа.

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Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг накануне заявил, что Вашингтон хочет создать "самую широкую возможную" морскую коалицию для защиты кораблей и дать сигнал хуситам, что не будут терпеть нападения.

Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок - это пять процентов мировых объёмов транспортировки нефти.