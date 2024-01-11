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Politico: ЄС може відправити військову місію до Червоного моря

Politico: ЄС може відправити військову місію до Червоного моря

Київ • УНН

 • 24087 перегляди

ЄС планує розпочати нову операцію в Червоному морі для протидії атакам єменських повстанців-хуситів, починаючи з кінця лютого, за участю щонайменше трьох військових кораблів.

Європейський Союз планує відправити до Червоного моря щонайменше три військові кораблі для протидії атакам єменських хуситів. Про це пише видання Politico, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що у Євросоюзі пропонують створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в ширшому регіоні – від Червоного моря до Перської затоки" та може розпочатись уже наприкінці лютого.

Згідно з пропозицією Європейської служби зовнішніх справ, точний розмір і склад операції буде предметом подальшого оперативного планування", але вона передбачатиме щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року.

Нафта дорожчає на тлі напруженості в Червоному морі після атак хуситів20.12.23, 12:00 • 27984 перегляди

Доповнення

Нова місія буде спиратися на спільну операцію зі спостереження під проводом Франції під назвою "Агенор", яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку і частину Аравійського моря. У ній беруть участь дев'ять європейських країн – окрім Франції, це Бельгія, Греція, Данія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія та Португалія.

Нагадаємо

США оголосили про початок операції "Prosperity Guardian" - багатонаціональної ініціативи з убезпечення судноплавства в Червоному морі від нападів хуситів.

"Prosperity Guardian" об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські острови та Іспанію, для спільного розв'язання проблем безпеки в південній частині Червоного моря та Аденської затоки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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