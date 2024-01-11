Politico: ЕС может отправить военную миссию в Красное море

Европейский Союз планирует отправить в Красное море по меньшей мере три военных корабля для противодействия атакам йеменских хуситов. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Евросоюзе предлагают создать "новую операцию ЕС", которая "будет действовать в более широком регионе - от Красного моря до Персидского залива" и может начаться уже в конце февраля.

Согласно предложению Европейской службы внешних дел, точный размер и состав операции будет предметом дальнейшего оперативного планирования", но она будет предусматривать не менее трех противовоздушных эсминцев или фрегатов с многоцелевыми возможностями в течение не менее одного года.

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Дополнение

Новая миссия будет опираться на совместную операцию по наблюдению под руководством Франции под названием "Агенор", которая охватывает весь Персидский залив, Ормузский пролив и часть Аравийского моря. В ней участвуют девять европейских стран - кроме Франции, это Бельгия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Германия, Норвегия и Португалия.

Напомним,

США объявили о начале операции "Prosperity Guardian" - многонациональной инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Красном море от нападений хуситов.

"Prosperity Guardian" объединяет несколько стран, в частности Соединенное Королевство, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.