Німеччина може відправити у Червоне море фрегат для протидії хуситам - ЗМІ
Київ • УНН
Німеччина може відправити фрегат "Гессен" для участі у військовій місії ЄС у Червоному морі проти хуситів.
В рамках військової місії ЄС Німеччина може відправити до Червоного моря фрегат "Гессен", який допоможе протидіяти атакам хуситів. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Die Welt, передає УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням, фрегат, який спеціалізується на протиповітряній обороні, має вийти в море 1 лютого.
Німеччина хоче взяти участь у місії ЄС із захисту морського руху в Червоному морі від атак хуситів.
"Гессен" буде одним зі щонайменше трьох фрегатів або есмінців, які, згідно з так званою концепцією кризового менеджменту Європейської служби зовнішніх дій, потрібні для розгортання у мінімальній кількості.
Попередньо нова місія ЄС у Червоному морі має бути затверджена на зустрічі глав МЗС країн ЄС 19 лютого і розпочне роботу до кінця лютого. Спочатку її мандат буде обмежено одним роком.
Доповнення
Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, здатну одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та ударні вертольоти.
Нещодавно фрегат провів шість місяців у подорожах у рамках зусиль НАТО в Північному морі та Арктиці для навчань і стримування росії.
Нагадаємо
Європейський Союз планує відправити до Червоного моря щонайменше три військові кораблі для протидії атакам єменських хуситів.
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