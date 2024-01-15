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Катар призупиняє постачання газу через Червоне море

Катар призупиняє постачання газу через Червоне море

Київ • УНН

 • 36924 перегляди

QatarEnergy призупиняє транзит СПГ через Червоне море через відсутність гарантій безпеки на тлі регіональної напруженості.

QatarEnergy не зупинятиме виробництво скрапленого природного газу (СПГ), але тимчасово призупиняє транспортування Червоним морем для отримання консультацій з безпеки.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом через Баб-ель-Мандебську протоку. Це пов’язано з тим, що частина маршруту, на яку припадає близько 15% світового судноплавства наразі не має безпекових гарантій; окрім того, американські та британські сили завдали повітряних і морських ударів по Ємену, що було відповіддю на атаки Хусітів на кораблі в Червоному морі.

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Якщо прохід Червоним морем залишатиметься небезпечним, державна компанія QatarEnergy відправлятиме свої вантажі через мис Доброї Надії, повідомило джерело агентства.

Доповнення

Щодо ситуації в регіоні, Центральне командування США повідомило в понеділок, що американські винищувачі минулої доби збили ракету, запущену з районів Ємену, контрольованих формуванням Хуситів, проти військового судна в міжнародних водах Червоного моря.

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