Катар призупиняє постачання газу через Червоне море

QatarEnergy не зупинятиме виробництво скрапленого природного газу (СПГ), але тимчасово призупиняє транспортування Червоним морем для отримання консультацій з безпеки.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом через Баб-ель-Мандебську протоку. Це пов’язано з тим, що частина маршруту, на яку припадає близько 15% світового судноплавства наразі не має безпекових гарантій; окрім того, американські та британські сили завдали повітряних і морських ударів по Ємену, що було відповіддю на атаки Хусітів на кораблі в Червоному морі.

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Якщо прохід Червоним морем залишатиметься небезпечним, державна компанія QatarEnergy відправлятиме свої вантажі через мис Доброї Надії, повідомило джерело агентства.

Доповнення

Щодо ситуації в регіоні, Центральне командування США повідомило в понеділок, що американські винищувачі минулої доби збили ракету, запущену з районів Ємену, контрольованих формуванням Хуситів, проти військового судна в міжнародних водах Червоного моря.

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