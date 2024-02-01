Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157653 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162309 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Российские нефтяные танкеры продолжают плавать по Красному морю, почти не прерываясь из-за атак хуситов, поскольку они имеют меньше связей с западными странами, против которых направлены атаки, указывает Reuters.

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Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Зеленский призвал европейских лидеров присоединиться к Украине в подготовке к проведению Глобального саммита мира для обсуждения вопросов мира.

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Зеленский призвал лидеров Европы присоединиться к подготовке Глобального саммита мира

Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

Ночью 1 февраля оккупанты ударили по населенному пункту Саблуковка, что на Херсонщине, двумя управляемыми авиабомбами. Под удар попали жилые дома и хозяйственные постройки.

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Поврежденные жилые дома: в ОВА показали последствия ночных авиаударов рф по Херсонщине

В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает предоставление бывшему советнику главы ОП Алексею Арестовичу документов для выезда за границу и назвало сообщение о том, что он выехал из Украины в сентябре 2023 года по их письму, фейком.

Война •   •  17029 просмотра
В разведке опровергли информацию о том, что Арестович выехал из Украины благодаря письму ГУР

На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Украина выделила 3 миллиарда грн из государственного бюджета на программы гуманитарного разминирования и работает над компенсацией фермерам за разминирование их земель перед посевной.

Война •   •  19512 просмотра
На программы гуманитарного разминирования предусмотрено 3 млрд гривен - Шмыгаль

Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Президент Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за единодушное выделение 50 миллиардов евро помощи Украине на четыре года, заявив, что это свидетельствует о крепком единстве и поддержке Европы. Он подчеркнул, что это решение было принято единогласно всеми 27 странами-членами

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Европа посылает сигнал всему миру, что международный порядок выдержит все вызовы - Зеленский

Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований

Германия передала транспортные средства и оборудование для разминирования украинским ведомствам и обсудила дальнейшую поддержку украинцев в Германии.

Война •   •  14383 просмотра
Германия передала украинским пограничникам десятки авто, подразделениям МВД - технику для разминирования и ДНК-исследований

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

В КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф.

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы Украины предупредили о ракете в направлении Днепра в четверг.

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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, для получения дополнительных документов от прокуратуры.

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ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра