Поставки российской нефти через Красное море сталкиваются с меньшими рисками, чем конкуренты - Reuters

Танкеры, перевозящие российскую нефть, продолжают плавать через Красное море, практически не прерывая деятельность из-за нападений хуситов на судоходство, и подвергаются меньшим рискам, чем конкуренты, со ссылкой на данные руководителей судоходных компаний, аналитиков и данных о поставках сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как указано, рф стала более зависимой от торговли через Суэцкий канал и Красное море после вторжения в Украину, что привело к тому, что Европа ввела санкции на российский импорт и заставила москву экспортировать большую часть своей нефти в Китай и Индию. До войны россия больше экспортировала в Европу.

По данным нефтяной аналитической компании Vortexa, количество российских судов, проходящих через Красное море, с декабря немного снизилось, но трафик на прошлой неделе, несмотря на все, был примерно на 20% выше, чем в среднем в 2023 году.

"Это контрастировало с более масштабными сбоями в работе нефтяных танкеров по Красному морю за последние две недели", - пишет издание.

И отмечает, что поставки дизельного топлива и авиакеросина с Ближнего Востока и Азии в Европу - один из основных маршрутов торговли нефтью с Востока на Запад - практически прекратились через несколько дней после первой серии ответных ударов по Йемену под руководством США 11 января, о чем свидетельствуют данные Vortexa.

"россия имеет тесные связи с Ираном, который поддерживает хуситов, и это, возможно, помогло предотвратить атаки", - говорится в материале.

У судов, перевозящих российскую нефть, как указано, в основном нет связи с Израилем, США или Великобританией. Хуситы заявили, что атакуют корабли, связанные с этими странами, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа.

Санкции G7 по торговле нефтью с россией из-за войны в Украине способствовали быстрому росту "теневого флота" судов, перевозящих нефть и топливо, подпадающее под санкции. Эти суда арендуются компаниями, которые обычно зарегистрированы за пределами стран, которые ввели санкции против россии. Они также пользуются морскими услугами и страховкой стран, которые не вводят санкции.

Поскольку эти суда имеют меньше явных связей с западными компаниями, вероятность того, что эти суда станут мишенью, меньше, отмечает издание.

"Большая часть российской сырой нефти и топлива перевозится теневым флотом, поэтому маловероятно, что она окажется под прицелом атак хуситов", - сказал опытный нефтетрейдер Ади Имсирович.

По словам аналитика Vortexa Мэри Мелтон, многие суда, перевозящие российские грузы, сообщают, что они не привязаны к Израилю из-за сигналов автоматических систем идентификации (АИС), которые публично передают информацию, включая местонахождение и пункт назначения судна.

россия, партнер таких ключевых арабских государств как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, а также ее связи с Ираном, осудила то, что она назвала "безответственными" ударами.

Китайские чиновники оказывали давление на Иран, чтобы тот прекратил атаки на корабли в Красном море и обеспечил, чтобы эти атаки не нанесли ущерб интересам Китая, сообщили на прошлой неделе иранские источники и дипломат.

По словам Мелтон из Vortexa, атака хуситов в конце прошлой недели на танкер, перевозивший топливо, которое изначально было загружено в россии, вряд ли повлияет на более широкие российские торговые потоки, поскольку именно это судно стало объектом атаки, ведь имело связи с британскими и американскими компаниями.

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"Танкер был связан с корпоративными структурами как в США, так и в Великобритании, поэтому другие суда, которые перевозят российские грузы без этих связей, не сталкиваются с подобным риском", - сказала она.

По данным другой компании по отслеживанию Kpler, атакованный танкер Marlin Luanda принадлежит Oceonix Services, компании, зарегистрированной в Великобритании по адресу в Лондоне.

Мировой трейдер сырьевых товаров Trafigura, который владел грузом, заявил, что оценивает риски безопасности дальнейших рейсов по Красному морю.

Четыре танкера с российской сырой нефтью марки Urals прошли через пролив Баб-эль-Мандаб, а еще три отправились на юг через Красное море после атаки на судно Trafigura 26 января, свидетельствуют данные Kpler.

Однако западные танкеры, скорее всего, изменят маршрут подальше от Красного моря и оплывут мыс Доброй Надежды, сказал Шефали Шокин, ведущий аналитик судоходства дубайского судовладельца.

В любом случае отправители груза сталкиваются с более высокими расходами. В Красном море судовладельцы взимают более высокие ставки фрахта и сборы экипажа, а страховые премии от военных рисков резко выросли, отмечает издание.

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