Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС

Исследование ВВС утверждает, что миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируются в Великобританию несмотря на введенные санкции. В частности, по меньшей мере три завода в Индии занимаются поставками нефтепродуктов в Британию изготовленных из российской нефти, пишет УНН.

Детали

Россияне нашли "лазейку". Они перерабатывают свою нефть в таких странах, как Индия и Китай, а продукты продаются в Великобританию.

Это не является незаконным и не нарушает запрет Великобритании на российскую нефть, отмечают журналисты ВВС. Впрочем это подрывает идею санкций, направленных на ограничение заработка России. Ведь рф направляет средства от экспорта на военные нужды, в том числе и для ведения войны на территории Украины.

Правительство Великобритании отрицает любой импорт российской нефти с 2022 года. Впрочем, пресс-секретарь отметил, что международно признанные "правила происхождения" определяют, что нефть, переработанная в другой стране, классифицируется для целей торговли как происходящая из страны переработки.

Брайан Мюльер, сопредседатель группы международной торговли и таможенного дела юридической фирмы Bird& Bird, пояснил, что в соответствии с действующими правилами российская сырая нефть, переработанная в такой стране, как Индия, классифицируется как индийская.

Изменение происхождения определяется на основе значительной обработки. ... Если российские нефтепродукты в значительной степени переработаны из воды в юрисдикции, отличной от российской федерации, они больше не считаются происходящими из российской Федерации. - объяснил Брайан Мюльер.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) отметил, что эта "лазейка в нефтепереработке" позволяет таким странам, как Индия и Китай, которые не ввели санкций против Кремля, вполне легально импортировать российскую сырую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как авиационное топливо и дизель. А в дальнейшем экспортировать эту продукцию в Великобританию и ЕС.

Проблема с этой лазейкой заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, а также повысить ее цену, что увеличивает средства, которые направляются в военную казну кремля. - отметил эксперт в области энергетики, руководитель CREA Исаак Леви.

Источник в нефтяной промышленности добавил, что поскольку Великобритания не является самообеспеченной дизелем, она должна где-то покупать его, и если она не получает его из Индии, она рискует заплатить более высокую цену в другом месте и переложить расходы на потребителя.

Господин Смит сказал, что хотя так называемая лазейка подрывает санкции, ситуация была сложной.

Невозможно вывести российскую нефть или продукты, созданные из российского материала, с мирового рынка. ... Россия также является настолько ключевым игроком, что чиновники не хотят полностью искоренять российские предложения с мирового рынка, поскольку это приведет к резкому росту цены. - заметил Смит.

В отдельной исследовательской работе агитационная группа Global Witness подсчитала, что в течение 2023 года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Большинство импортированного топлива - 4,6 миллиона баррелей - это авиационное топливо, которое, по предположениям исследователей, использовалось в одном из 20 полетов в Великобритании.

Правительство Британии публично осуждая войну в Украине, остается соучастником продажи российской нефти, держа эту лазейку в нефтепереработке открытой. Каждый фунт, потраченный на российскую нефть, помогает Путину платить за его захватническую войну. - отметила Лела Стэнли, руководитель кампании украинской команды Global Witness,

Эксклюзивные цифры, предоставленные ВВС CREA, свидетельствуют, что в течение первых 12 месяцев запрета российской нефти с декабря 2022 года около 569 миллионов фунтов стерлингов, импортируемых Великобританией, были получены из российской сырой нефти.

В обоих отчетах утверждалось, что так называемая лазейка косвенно обеспечила кремлю более 100 миллионов фунтов стерлингов налоговых поступлений.

Они также сказали, что основная часть импорта поступала в основном с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии - Джамнагар, Вадинар и Нью-Мангалур, а также девяти других в нескольких странах, включая Китай.

Большинство оценок, сделанных CREA и Global Witness, основывались на анализе данных об отгрузках нефти от аналитической компании Kpler, а данные о ценах базировались на данных Евростата и некоторых других источников данных. И CREA, и Global Witness заявили, что эти две исследовательские статьи основываются на предположениях и признают, что анализ такой торговли имеет проблемы и ограничения.

Об использовании этой лазейки россиянами свидетельствует и отчетность Международного энергетического агентства. Данные агентства показывают, что импорт российской нефти в Индию вырос после начала войны в Украине. В ответ на санкции россия снизила цены на нефть, чтобы привлечь новых покупателей.

После вторжения импорт индийского авиационного топлива и дизеля в Великобританию также вырос.

Справочно

Россия является третьим в мире производителем нефти. рф добывает сырую нефть из земли, которую затем экспортируют на нефтеперерабатывающие заводы и превращает в такие продукты, как бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и различные пластики.

Российская экономика сильно зависит от этого экспорта.

Западные союзники ударили по России многочисленными санкциями, включая ограничение цен на нефть, которое имеет целью предотвратить получение москвой более 60 долларов за баррель сырой нефти.

Но есть сомнения относительно того, являются ли эти меры настолько жесткими, как надеялись после того, как Международный валютный фонд недавно улучшил свой прогноз экономического роста России в 2024 году с 1,1% до 2,6%.

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Влияние санкций

Санкции повлияли не только на Россию, но и на страны, которые их ввели. Поскольку цены на нефть и газ стремительно выросли, страны ЕС начали бороться за новые поставки из России.

В январе прошлого года статистика торговли свидетельствовала о том, что Великобритания не импортировала ископаемого топлива из страны, тогда как в 2021 году импорт газа, нефти и угля из России в Британию составил 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

В прошлом году некоторые законодатели США также настаивали на запрете импорта топлива с нефтеперерабатывающих заводов, которые используют российскую сырую нефть, а представители США Ллойд Доггетт и Джо Уилсон представили законопроект, чтобы закрыть лазейку в нефтепереработке.

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