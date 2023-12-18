Болгария поддержала запрет на импорт топлива из российской нефти с марта и отмену налога на транзит российского газа
Болгария запретит экспорт топлива из российской нефти с января 2024 года и прекратит импорт с марта 2024 года, чтобы соответствовать эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Кроме того, на фоне переговоров с Венгрией о вступлении в Шенгенскую зону будет отменен транзитный налог на российский газ.
В рф писателя Акунина внесли в список террористов и экстремистов
Российский писатель Борис Акунин был добавлен в российский список террористов и экстремистов на фоне требований объявить его иностранным агентом из-за его критических высказываний.
ВСУ сворачивают часть операций из-за сокращения поддержки Запада — Тарнавский
Вооруженные силы Украины сокращают некоторые боевые операции из-за нехватки западной помощи и острого дефицита артиллерийских снарядов.
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: в больнице в тяжелом состоянии остаются трое пострадавших
В результате взрыва гранаты депутатом сельского совета на Закарпатье были ранены 26 человек, из которых 19 госпитализированы, а трое в тяжелом состоянии, включая самого депутата.
Оккупанты используют физиогномистов во время обысков для подавления украинского сопротивления в Мелитополе - Федоров
российские силовики в Мелитополе прослушивают разговоры и проводят обыски с помощью физиогномистов, чтобы выявить обман или скрытые чувства среди жителей, усиливая репрессии на оккупированных территориях.
Клименко показал, как артиллеристы бригады "Рубеж" уничтожают вражескую пушку МТ-12 "Рапира"
Украинские военнослужащие бригады "Рубеж" уничтожили вражескую пушку на Бахмутском направлении и нанесли тяжелые потери врагу.
"Новая песня пропагандистов": в ОП призвали Запад не верить заявлениям москвы об отсутствии угроз для Европы со стороны рф
россия пытается убедить Запад в том, что ее агрессии не распространится дальше украинской границы. Таким образом москва пытается сорвать международную поддержку Украины.
Враг продолжает пехотные атаки на Таврическом направлении - Тарнавский
На Таврическом направлении российско-террористические войска продолжают пехотные атаки при поддержке бронетехники и авиации, сообщает бригадный генерал Александр Тарнавский.
Германия разместит около 5 тыс. военных в Литве
Германия планирует разместить в Литве около 5000 военнослужащих, что станет историческим шагом для обороны восточного фланга НАТО, а к 2027 году будет развернута полноценная бригада.
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
Эксперт считает, что акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств.