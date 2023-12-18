Болгария поддержала запрет на импорт топлива из российской нефти с марта и отмену налога на транзит российского газа

Болгария собирается со следующего года запретить экспорт топлива из российской нефти, а с марта следующего года - и его импорт. София также намерена отменить налог на транзит российского газа, после угроз Венгрии наложить вето на присоединение страны к Шенгенской зоне, пишет УНН со ссылкой на Bulgarian National Radio.

Детали

Парламент Болгарии (Народное собрание) проголосовал в первом чтении за досрочное прекращение исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти, одобренного Еврокомиссией. Согласно принятым изменениям, запрещается экспорт топлива из российской нефти с 1 января 2024 года, а с 1 марта следующего года прекращается и его импорт.

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Как отмечает Bloomberg, нефтеперерабатывающий завод ПАО "Лукойл" в Болгарии - крупнейший в Юго-Восточной Европе - сталкивается с более сжатыми сроками перехода на альтернативные источники топлива после того, как законодатели поддержали запрет на импорт российской нефти с марта.

В первом чтении болгарские депутаты также приняли отмену коммерческой платы в размере 20 левов (около 10 евро) за мегаватт-час на импорт и транзит российского природного газа. Причиной такого решения является угроза Венгрии наложить вето на присоединение страны к Шенгенскому пространству, отмечает издание.

Российский газ транспортируется по газопроводу "Балканский поток" из Турции через Болгарию в Сербию и Венгрию.

В начале заседания депутаты от партий "Возрождение" и "Есть такой народ" вновь попытались заблокировать работу своих коллег. Они также сделали это на прошлой неделе в знак протеста против демонтажа памятника Советской армии. Последовали физические ссоры, но в конце концов работа продолжилась, а депутаты высказываются с места через портативный микрофон, пишет издание.

В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии