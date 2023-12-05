Лукойл может продать свои активы в Болгарии, включая крупнейший НПЗ, из-за ограничений на импорт из России нефти

"Лукойл" собирается продать крупнейший в Юго-Восточной Европе нефтеперерабатывающий завод и другие активы в Болгарии, поскольку тамошние власти намерены уменьшить энергетическую зависимость балканских стран от россии. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Уже на этой неделе парламент Болгарии может утвердить новые правила, предусматривающие прекращение всего импорта с марта и сокращение экспорта некоторых продуктов нефтепереработки. В случае принятия этих законодательных поправок нефтеперерабатывающий завод Лукойл будет вынужден прекратить работу, и вероятно продать бизнес. В том числе 220 АЗС и 9 нефтебаз, а также предприятия по бункеровке судов и самолетов. Об этом в российской компании заявили еще в прошлом месяце.

Вторая по величине нефтяная компания россии сейчас пересматривает стратегию в связи с принятием новых законов. По словам россиян это якобы "искусственно раздутая политическая буря", что вредит их бизнесу во всем мире. И все это из-за принятия "дискриминационных законов и других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении НПЗ", - говорится в заявлении российского производителя.

Министр финансов Болгарии Ассен Василев отверг обвинения в дискриминации. Он заявил журналистам, что правительству нужно будет обеспечить работу нефтеперерабатывающего завода, возможно, со стратегическим инвестором.

Контекст

В начале этого года болгарские законодатели одобрили предложение о постепенном сокращении импорта российской сырой нефти, выравнивая страну с другими членами Европейского Союза. В этом месяце правящая коалиция обнародовала планы прекратить этот импорт уже в марте. Это заставило Нефтехим, нефтеперерабатывающий завод Лукойла на побережье Черного моря, искать альтернативные источники топлива.

В июле правительство в Софии уже прекратило аренду Лукойлом нефтеперерабатывающего порта, а в начале этого года антимонопольные органы оштрафовали болгарские филиалы компании на общую сумму 263 миллиона левов (146 миллионов долларов) за злоупотребление доминирующим положением.

Такими мерами Болгария собирается окончательно прекратить импорт из России нефти и экспорт продуктов нефтепереработки.

Справочно

Завод Лукойл на побережье Черного моря в Болгарии - Нефтехим, является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Юго-Восточной Европы.

"Лукойл", в 1999 году купил бывшую государственную компанию "Нефтехим" и с тех пор инвестировал туда более 3,4 миллиарда долларов. Сейчас российская компания является основным поставщиком для розничных торговцев топливом в Болгарии, а также владельцем нефтепровода, проходящего через большую часть страны. Болгария пока свободна от правил Европейского Союза, запрещающих импорт российской нефти в рамках санкций против рф.