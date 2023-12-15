В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента из-за демонтажа памятника советской армии в Софии

В Болгарии пророссийские партии заблокировали работу парламента, из-за демонтажа в Софии памятника советской армии. Об этом со ссылкой на Euractiv, передает УНН.

Детали

В частности, лидер ультраправой пророссийской партии "Вазраждане" Костадин Костадинов призвал коллег выразить свое несогласие со сносом памятника, заблокировав работу парламента.

Без юридического акта, без приказа, без решения, в центре Софии свирепствуют какие-то люди, вооруженные режущими станками - заявил Костадинов.

Заявление Костадинова поддержали также депутаты пророссийской партии БСП (Болгарская социалистическая партия). БСП и "Вазраждане" угрожали не допустить работу парламента, пока не получат документы, разрешающие снести советский памятник.

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Лидер БСП Корнелия Нинова заявила, что заседание парламента приостановлено, пока они не получат все документы на демонтаж советского памятника.

Спикер правящей партии "Продолжай перемены" Кирилл Петков откровенно удивлен таким поведением коллег, поскольку в конце года парламенту нужно принять ряд судьбоносных решений для страны.

В частности, болгарский парламент должен до Рождества принять государственный бюджет и конституционную реформу судебной системы, что важно для вступления Болгарии в Шенген.

Мы не можем понять наших коллег. Как они могут тормозить важнейшие платежи в государстве? Граждане ждут принятия этого бюджета. От этого зависят пенсии и медицинское страхование - отметил Петков.

Контекст

12 декабря в столице Болгарии Софии начали демонтировать памятник советской армии. Причиной сноса официально является решение комиссии, которая заявила, что из-за трещин и эрозии внутри 70-летнего сооружения оно представляет опасность для населения.

Снос монумента вызвал протесты пророссийских партий и их сторонников. На месте собралось несколько десятков протестующих.

Памятник советской армии в Софии был установлен в благодарность за "освобождение" страны от нацизма. Однако в современной Болгарии приход советских войск связывают скорее с последовавшими десятилетиями репрессий и подавлением свобод.

Напомним

Болгария активно сотрудничает с ЕС, чтобы ограничить экспорт товаров двойного назначения в Россию, поскольку официальные лица уверены, что они используются в военных целях. Рассматриваются новые механизмы применения санкций.

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