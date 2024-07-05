В США лидеры бизнеса и активисты, поддерживающие демократов призвали Джо Байдена выйти из президентской гонки. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Письмо, которое подписали по меньшей мере 168 передали высокопоставленным чиновникам Белого дома.

Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации - говорится в документе.

Письмо было организовано Leadership Now Project, группой, основанной в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность относительно угроз демократическим нормам. Как отметил собеседник издания, его доставили нескольким советникам Белого дома.

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В письме, которое группа передала в пятницу, высоко оценивались десятилетия государственной службы Байдена.

В этот весомый для нашей нации момент пришло время закрепить ваше наследие, передав факел - как это сделал Джордж Вашингтон - говорится в письме.

Среди подписантов Кристи Уолтон, невестка-миллиардерша основателя Walmart; бывший комиссар НФЛ Пол Дж. Тальябу; инвестор-миллиардер Майк Новограц; бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан; управляющий директор Warburg Pincus Харша Марти; профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг и многие другие известные в США лица.

Дополнение

В то же время генеральный директор Leadership Now Project Даниэлла Баллу-Аарес, которая работала в администрации Обамы, отказалась комментировать письмо.

По ее словам, если Байден останется кандидатом, она ожидает, что все члены группы будут продолжать поддерживать его против Трампа. А впрочем, она подчеркнула, что сейчас у Байдена гораздо больше шансов проиграть, чем выиграть, если он останется кандидатом.

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Напомним,

Президент США Джо Байден назвал причину своего неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе. Он указал, что перед дебатами путешествовал по миру, поэтому "едва не заснул на сцени".