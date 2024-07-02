Национальный комитет Демократической партии обсуждает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения кандидатуры Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет включен в ноябрьские бюллетени. И одновременно помочь искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после плохих результатов дебатов на прошлой неделе", - говорится в тексте.

Отмечается, что комитеты партии проведут заседание в разное время: комитет по платформе съезда партии - 16 июля, комитет по регламенту - 19 июля, комитет по полномочиям - 21 июля. Все мероприятия будут транслироваться на партийных ресурсах.

Напомним,

27 июня состоялись дебаты нынешнего президента США с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Сторонники Байдена охарактеризовали его дебаты как "провал". В свою очередь, он признал, что его выступление "не было на высоте". Также Байден заявил, что будет участвовать во втором туре дебатов с Трампом.

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