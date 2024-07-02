Bloomberg: Демократична партія може висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59595 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 145643 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141250 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119307 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130901 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84211 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92522 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98535 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89580 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219133 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.3м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40800 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18155 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17778 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40857 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19350 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141250 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219133 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369565 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305203 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9812 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30201 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27168 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119307 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32325 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Bloomberg: Демократична партія може висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня

Київ • УНН

 • 24379 перегляди

Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висунення Джо Байдена кандидатом у президенти від партії вже 21 липня, щоб забезпечити його присутність у листопадових виборах і припинити внутрішньопартійні дискусії про його заміну після невдалого виступу на дебатах.

Bloomberg: Демократична партія може висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня

Національний комітет Демократичної партії обговорює можливість висування на онлайн-зустрічі 21 липня чинного президента США Джо Байдена як кандидата від партії на майбутніх президентських виборах. Про це пише агентство Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висування кандидатури Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантувати, що президент буде включений до листопадових бюлетенів. І водночас допомогти викорінити внутрішньопартійні розмови про його заміну після поганих результатів дебатів минулого тижня", — йдеться у тексті.

Зазначається, що комітети партії проведуть засідання у різний час: комітет із платформи з'їзду партії — 16 липня, комітет із регламенту — 19 липня, комітет із повноважень — 21 липня. Усі заходи транслюватимуться на партійних ресурсах.

Нагадаємо

27 червня відбулися дебати нинішнього президента США із колишнім американським лідером Дональдом Трампом. Прихильники Байдена охарактеризували його дебати як "провал" . У свою чергу, він визнав, що його виступ "не був на висоті". Також Байден заявив, що братиме участь у другому турі дебатів із Трампом.

Глядачі дебатів Трампа та Байдена не отримали "чіткість" від кандидатів щодо України28.06.24, 13:20 • 29425 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини СвітуВибори 2014
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45