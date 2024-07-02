Bloomberg: Демократична партія може висунути Байдена кандидатом у президенти 21 липня
Київ • УНН
Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висунення Джо Байдена кандидатом у президенти від партії вже 21 липня, щоб забезпечити його присутність у листопадових виборах і припинити внутрішньопартійні дискусії про його заміну після невдалого виступу на дебатах.
Національний комітет Демократичної партії обговорює можливість висування на онлайн-зустрічі 21 липня чинного президента США Джо Байдена як кандидата від партії на майбутніх президентських виборах. Про це пише агентство Bloomberg, передає УНН.
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"Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висування кандидатури Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантувати, що президент буде включений до листопадових бюлетенів. І водночас допомогти викорінити внутрішньопартійні розмови про його заміну після поганих результатів дебатів минулого тижня", — йдеться у тексті.
Зазначається, що комітети партії проведуть засідання у різний час: комітет із платформи з'їзду партії — 16 липня, комітет із регламенту — 19 липня, комітет із повноважень — 21 липня. Усі заходи транслюватимуться на партійних ресурсах.
Нагадаємо
27 червня відбулися дебати нинішнього президента США із колишнім американським лідером Дональдом Трампом. Прихильники Байдена охарактеризували його дебати як "провал" . У свою чергу, він визнав, що його виступ "не був на висоті". Також Байден заявив, що братиме участь у другому турі дебатів із Трампом.
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