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Глядачі дебатів Трампа та Байдена не отримали "чіткість" від кандидатів щодо України

Київ • УНН

 • 29425 перегляди

Перші передвиборчі дебати між Байденом і Трампом не внесли ясності щодо того, якою буде політика США щодо України після президентських виборів.

Глядачі дебатів Трампа та Байдена не отримали "чіткість" від кандидатів щодо України

Якою буде політика США щодо України після президентських виборів, - поки це залишається питанням через відсутність чіткого роз’яснення з боку президента США Джо Байдена та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, під час дебатів у четвер, 27 червня. Пише УНН із посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Перші передвиборчі дебати між главою Білого дома Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом, не принесли визначеності щодо того, якою саме буде політика США щодо України після президентських виборів.

Глядачам так і не вдалось отримати чіткі роз'яснення стосовно позицій обох кандидатів щодо України.

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський у коментарі для "Голос Америки" зазначив:

"Питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем – не з боку модераторів, а під час відповідей - тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України", - сказав він.

Інший експерт, Майкл Кіммедж, завідувач кафедри Католицького університету Америки у Вашингтоні побачив, що Трамп у дебатах підтвердив своє скептичне ставлення до Зеленського. Водночас, експрезидент США не надіслав сигналів, що може відмовитись підтримувати Україну.

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Кіммедж вважає, що Байден не відступив від своєї політики і "чітко заявив про свою відданість безпеці України, європейській безпеці, боротьбі з російською агресією та авторитаризмом". Втім аналітик наголошує, що Байден дійсно не зміг ефективно озвучити свої погляди.

Посол Деніел Курцер, професор політичних досліджень Близького Сходу, назвав коментарі Трампа щодо України "абсурдними" і такими, що можуть викликати занепокоєння союзників США.

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Також оглядачі у США звернули увагу, що президент Байден виглядав невпевнено, у порівнянні з Дональдом Трампом.

Джо Байден все частіше виглядав безпорадним. Деякі з його відповідей неоднозначні та нечіткі, що лише посилює занепокоєння багатьох американців, що можливо він надто старий, щоб бути президентом. Але, як боксер на канатах, Байден почав робити великі розмахи на адресу свого опонента, намагаючись змінити імпульс [дебатів]. Деякі з них спровокували колишнього президента Трампа на гнівні відповіді

- зазначив на сайті BBC Ентоні Зурчер, кореспондент ВВС у Північній Америці.

При цьому Трамп виглядав впевненим у питаннях економіки та імміграції, пишуть оглядачі.

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