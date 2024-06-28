Байден пропонує обмін заручниками для припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС в Газі
Київ • УНН
Байден пропонує обмін заручниками і умовне припинення вогню для припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС в Газі.
Байден пропонує обмін заручниками для припинення війни в Газі між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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На президентських дебатах у відповідь на питання, як зупинити конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС в Газі, президент США Джо Байден виступив зі своїм планом.
Єдиний, хто хоче, щоб війна тривала, - це ХАМАС. Ми продовжуємо наші зусилля, щоб змусити їх прийняти наш план
Цей план включає обмін заручниками на палестинських в’язнів і продовження "припинення вогню з додатковими умовами", які, за словами Байдена, будуть сприяти зниженню насильства в регіоні.
Додамо
У травні цього року президент США Байден представив триетапну пропозицію, яку він вважав відповіддю Ізраїлю на конфлікт в Газі, наголошуючи на необхідності завершити цю війну. Однак попри ці зусилля, вогонь продовжується.
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