Байден предлагает обмен заложниками для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе
Киев • УНН
Байден предлагает обмен заложниками и условное прекращение огня для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе.
Байден предлагает обмен заложниками для прекращения войны в Газе между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
На президентских дебатах в ответ на вопрос, как остановить конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе, президент США Джо Байден выступил со своим планом.
Единственный, кто хочет, чтобы война продолжалась, - это ХАМАС. Мы продолжаем наши усилия, чтобы заставить их принять наш план
Этот план включает обмен заложниками на палестинских заключенных и продолжение "прекращения огня с дополнительными условиями", которые, по словам Байдена, будут способствовать снижению насилия в регионе.
Добавим
В мае этого года президент США Байден представил трехэтапное предложение, которое он считал ответом Израиля на конфликт в Газе, подчеркивая необходимость завершить эту войну. Однако несмотря на эти усилия, огонь продолжается.
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