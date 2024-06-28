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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден предлагает обмен заложниками для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе

Байден предлагает обмен заложниками для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 02:19  •  2801 просмотра

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Байден предлагает обмен заложниками и условное прекращение огня для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе.

Байден предлагает обмен заложниками для прекращения войны в Газе между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

На президентских дебатах в ответ на вопрос, как остановить конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе, президент США Джо Байден выступил со своим планом.

Единственный, кто хочет, чтобы война продолжалась, - это ХАМАС. Мы продолжаем наши усилия, чтобы заставить их принять наш план

- заявил Джо Байден.

Этот план включает обмен заложниками на палестинских заключенных и продолжение "прекращения огня с дополнительными условиями", которые, по словам Байдена, будут способствовать снижению насилия в регионе.

Добавим

В мае этого года президент США Байден представил трехэтапное предложение, которое он считал ответом Израиля на конфликт в Газе, подчеркивая необходимость завершить эту войну. Однако несмотря на эти усилия, огонь продолжается.

Трамп и Байден спорят об Украине: "Если бы я был президентом - путин не напал бы на Украину" - Трамп28 июня 2024, 01:53 • 8343 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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