Байден предлагает обмен заложниками для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе

Байден предлагает обмен заложниками для прекращения войны в Газе между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

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На президентских дебатах в ответ на вопрос, как остановить конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе, президент США Джо Байден выступил со своим планом.

Единственный, кто хочет, чтобы война продолжалась, - это ХАМАС. Мы продолжаем наши усилия, чтобы заставить их принять наш план - заявил Джо Байден.

Этот план включает обмен заложниками на палестинских заключенных и продолжение "прекращения огня с дополнительными условиями", которые, по словам Байдена, будут способствовать снижению насилия в регионе.

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В мае этого года президент США Байден представил трехэтапное предложение, которое он считал ответом Израиля на конфликт в Газе, подчеркивая необходимость завершить эту войну. Однако несмотря на эти усилия, огонь продолжается.

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