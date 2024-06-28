Какой будет политика США в отношении Украины после президентских выборов, - пока это остается вопросом из-за отсутствия четкого разъяснения со стороны президента США Джо Байдена и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, во время дебатов в четверг, 27 июня. Пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Первые предвыборные дебаты между главой Белого дома Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, не принесли определенности относительно того, какой именно будет политика США в отношении Украины после президентских выборов.

Зрителям так и не удалось получить четкие разъяснения относительно позиций обоих кандидатов по Украине.

Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский в комментарии для "Голос Америки" отметил:

"Вопрос об Украине иногда смешивался с Израилем - не со стороны модераторов, а во время ответов - поэтому мы на самом деле не получили четкого объяснения относительно будущей политики обеих президентских администраций в отношении Украины", - сказал он.

Другой эксперт, Майкл Киммедж, заведующий кафедрой Католического университета Америки в Вашингтоне увидел, что Трамп в дебатах подтвердил свое скептическое отношение к Зеленскому. В то же время, экс-президент США не прислал сигналов, что может отказаться поддерживать Украину.

После дебатов в США: возраст Байдена доминирует в глобальном освещении

Киммедж считает, что Байден не отступил от своей политики и "четко заявил о своей приверженности безопасности Украины, европейской безопасности, борьбе с российской агрессией и авторитаризмом". Впрочем аналитик отмечает, что Байден действительно не смог эффективно озвучить свои взгляды.

Посол Дэниел Курцер, профессор политических исследований Ближнего Востока, назвал комментарии Трампа по Украине "абсурдными" и такими, которые могут вызвать беспокойство союзников США.

В Белом доме прокомментировали план советников Трампа по прекращению войны в Украине

Также обозреватели в США обратили внимание, что президент Байден выглядел неуверенно, по сравнению с Дональдом Трампом.

Джо Байден все чаще выглядел беспомощным. Некоторые из его ответов неоднозначны и нечетки, что лишь усиливает беспокойство многих американцев, что возможно он слишком стар, чтобы быть президентом. Но, как боксер на канатах, Байден начал делать большие размахи в адрес своего оппонента, пытаясь изменить импульс [дебатов]. Некоторые из них спровоцировали бывшего президента Трампа на гневные ответы - отметил на сайте BBC Энтони Зурчер, корреспондент ВВС в Северной Америке.

При этом Трамп выглядел уверенным в вопросах экономики и иммиграции, пишут обозреватели.

Байден предлагает обмен заложниками для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе