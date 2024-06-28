Киев • УНН
Первые предвыборные дебаты между Байденом и Трампом не внесли ясности относительно того, какой будет политика США в отношении Украины после президентских выборов.
Какой будет политика США в отношении Украины после президентских выборов, - пока это остается вопросом из-за отсутствия четкого разъяснения со стороны президента США Джо Байдена и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, во время дебатов в четверг, 27 июня. Пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Детали
Первые предвыборные дебаты между главой Белого дома Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, не принесли определенности относительно того, какой именно будет политика США в отношении Украины после президентских выборов.
Зрителям так и не удалось получить четкие разъяснения относительно позиций обоих кандидатов по Украине.
Представитель Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский в комментарии для "Голос Америки" отметил:
"Вопрос об Украине иногда смешивался с Израилем - не со стороны модераторов, а во время ответов - поэтому мы на самом деле не получили четкого объяснения относительно будущей политики обеих президентских администраций в отношении Украины", - сказал он.
Другой эксперт, Майкл Киммедж, заведующий кафедрой Католического университета Америки в Вашингтоне увидел, что Трамп в дебатах подтвердил свое скептическое отношение к Зеленскому. В то же время, экс-президент США не прислал сигналов, что может отказаться поддерживать Украину.
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Киммедж считает, что Байден не отступил от своей политики и "четко заявил о своей приверженности безопасности Украины, европейской безопасности, борьбе с российской агрессией и авторитаризмом". Впрочем аналитик отмечает, что Байден действительно не смог эффективно озвучить свои взгляды.
Посол Дэниел Курцер, профессор политических исследований Ближнего Востока, назвал комментарии Трампа по Украине "абсурдными" и такими, которые могут вызвать беспокойство союзников США.
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Также обозреватели в США обратили внимание, что президент Байден выглядел неуверенно, по сравнению с Дональдом Трампом.
Джо Байден все чаще выглядел беспомощным. Некоторые из его ответов неоднозначны и нечетки, что лишь усиливает беспокойство многих американцев, что возможно он слишком стар, чтобы быть президентом. Но, как боксер на канатах, Байден начал делать большие размахи в адрес своего оппонента, пытаясь изменить импульс [дебатов]. Некоторые из них спровоцировали бывшего президента Трампа на гневные ответы
При этом Трамп выглядел уверенным в вопросах экономики и иммиграции, пишут обозреватели.
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