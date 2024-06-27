Белом доме отреагировали на обнародованный советниками Дональда Трампа план по прекращению войны в Украине. На брифинге спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обнародованный план, передает УНН.

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"В отличие от некоторых, президент Байден считает, что любые решения о переговорах, если откровенно, должны одобрять президент Зеленский и Украина. Мы не собираемся заставлять Украину отдать часть своей территории, потому что мы понимаем, что если позволить Путину завоевать Украину и подчинить ее народ, любой ее народ, последствия будут серьезными. Он и диктаторы во всем мире только ободрились бы, и мы считаем, что мир стал бы гораздо более опасным местом", - сказал Джон Кирби.

Он отметил, что администрация действующего президента США придерживается принципа "ничего об Украине без Украины" и "твердо стоит на том, чтобы убедиться, что президент Зеленский имеет все необходимое, чтобы, если и когда он будет готов сесть за стол переговоров, он мог сделать это с позиции силы".

В то же время Джон Кирби сказал, что не собирается комментировать выборы 2024 года и вступать в публичные дебаты относительно того, что советники бывшего президента Трампа могут или не могут говорить с ним об этом.

Контекст

Агентство Reuters сообщило, что советники экс-президента США Дональда Трампа представили план, согласно которому тот в случае переизбрания будет предоставлять Украине дополнительную военную помощь, только если Киев согласится на переговоры с РФ. При этом Вашингтон предупредит Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины.

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