Нобелевские лауреаты предостерегают от экономической политики Трампа
Киев • УНН
16 экономистов-лауреатов Нобелевской премии предупреждают, что экономическая политика Трампа ухудшит состояние американской и мировой экономики, в то время как экономическое руководство Байдена "намного лучше"
16 лауреатов Нобелевской премии по экономике подписали письмо с оговоркой против экономической политики Трампа. Экономисты считают, что ситуация в США и мировой экономике ухудшится, если Трамп проведет в Овальном кабинете еще четыре года. Об этом пишет АР, передает УНН.
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По мнению нобелевских лауреатов, экономическое направление Джо Байдена "намного лучше" направления Трампа.
"Мы считаем, что новый термин с Трампом окажет негативное влияние на экономическую позицию США в мире и дестабилизирующее влияние на внутреннюю экономику США", — пишут они.
Письмо подписано такими экономистами, как Джозеф Стиглиц и Ангус Дитон.
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