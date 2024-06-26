Нобелівські лауреати застерігають від економічної політики Трампа
Київ • УНН
16 економістів-лауреатів Нобелівської премії попереджають, що економічна політика Трампа погіршить стан американської і світової економіки, в той час як економічне керівництво Байдена "набагато краще"
16 лауреатів Нобелівської премії з економіки підписали лист із застереженням проти економічної політики Трампа. Економісти вважають, що ситуація в США та світовій економіці погіршиться, якщо Трамп проведе в Овальному кабінеті ще чотири роки. Про це пише АР, передає УНН.
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На думку нобелівських лауреатів, економічний напрямок Джо Байдена "набагато кращий" за напрямок Трампа.
"Ми вважаємо, що новий термін із Трампом матиме негативний вплив на економічну позицію США у світі та дестабілізуючий вплив на внутрішню економіку США", — пишуть вони.
Лист підписаний такими економістами, як Джозеф Стігліц і Ангус Дітон.
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