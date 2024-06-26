Нобелівські лауреати застерігають від економічної політики Трампа

16 лауреатів Нобелівської премії з економіки підписали лист із застереженням проти економічної політики Трампа. Економісти вважають, що ситуація в США та світовій економіці погіршиться, якщо Трамп проведе в Овальному кабінеті ще чотири роки. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

На думку нобелівських лауреатів, економічний напрямок Джо Байдена "набагато кращий" за напрямок Трампа.

"Ми вважаємо, що новий термін із Трампом матиме негативний вплив на економічну позицію США у світі та дестабілізуючий вплив на внутрішню економіку США", — пишуть вони.