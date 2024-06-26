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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Нобелівські лауреати застерігають від економічної політики Трампа

Київ • УНН

 • 31065 перегляди

16 економістів-лауреатів Нобелівської премії попереджають, що економічна політика Трампа погіршить стан американської і світової економіки, в той час як економічне керівництво Байдена "набагато краще"

Нобелівські лауреати застерігають від економічної політики Трампа

16 лауреатів Нобелівської премії з економіки підписали лист із застереженням проти економічної політики Трампа. Економісти вважають, що ситуація в США та світовій економіці погіршиться, якщо Трамп проведе в Овальному кабінеті ще чотири роки. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

На думку нобелівських лауреатів, економічний напрямок Джо Байдена "набагато кращий" за напрямок Трампа.

"Ми вважаємо, що новий термін із Трампом матиме негативний вплив на економічну позицію США у світі та дестабілізуючий вплив на внутрішню економіку США", — пишуть вони.

Лист підписаний такими економістами, як Джозеф Стігліц і Ангус Дітон.

У штабі Трампа обіцяють, що в разі його переобрання завершення війни в Україні стане пріоритетом для США25.06.24, 21:08 • 68523 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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