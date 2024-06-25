У штабі Трампа обіцяють, що в разі його переобрання завершення війни в Україні стане пріоритетом для США

У разі перемоги на виборах президента США, пріоритетом для Дональда Трампа стане якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною. Про це заявили у виборчому штабі Дональда Трампа на запит Голосу Америки, передає УНН.

Деталі

Водночас у Трампа підкреслюють, що європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки в регіоні та посилити допомогу Україні.

Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків - заявив директор із комунікацій виборчого штабу Трампа Стівен Ченг.

У штабі експрезидента США підкреслили, що Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені."

"Невже він хоче бути президентом-лузером?": Зеленський про заяви Трампа щодо закінчення війни

Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом - йдеться у відповіді.

Контекст

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому свої пропозиції щодо завершення війни в Україні, який передбачає спонукання України та Росії якнайшвидше розпочати мирні переговори

Зокрема, передбачається, що США мають попередити Україну, що продовжуватимуть постачати військову допомогу, лише якщо Київ погодиться розпочати переговори.

Водночас, США попередять Москву, що їхня відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України Сполученими Штатами.

Трамп відвідав Конгрес: критикував закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів

Окрім того, додатковим стимулом для рф брати участь у переговорах могла б стати обіцянка США відкласти членство України в НАТО на тривалий період.

План був розроблений генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келлоггом та Фредом Флейцем. Келлог і Флейц працювали керівниками апарату в Раді національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках, а тепер обіймають керівні посади у прихильному до Трампа аналітичному центрі America First Policy Institute.

США мають офіційно виступати за припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів. Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Проте майбутня американська військова допомога вимагатиме від України участі в мирних переговорах з рф - йдеться у плані центру America First Policy Institute щодо завершення війни.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде працювати з адміністрацією Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах президента США.