Україна буде працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє – Кулеба
Київ • УНН
Україна співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, якщо він переможе на виборах, поважаючи вибір американського народу, незважаючи на первинну незгоду Трампа з пакетом допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Україна буде працювати з адміністрацією Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому програмі BBC Hard Talk Стівену Сакуру, передає УНН.
Стівен Сакур запитав, чи наводить Україна "мости" з Дональдом Трампом і європейськими популістами на кшталт Марін Ле Пен, які можуть невдовзі прийти до влади і виступають проти продовження допомоги Україні.
"Ми будемо поважати вибір американського народу, ми будемо працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє", - відповів Кулеба.
Він нагадав як навесні Трамп спочатку виступав проти пакета додаткової допомоги Україні, але врешті-решт не опонував йому і Конгрес схвалив додаткові 60 млрд дол допомоги.
Керівник української дипломатії відзначив, що "мости" будуються з усіма політичними силами в інших країнах, з одним застереженням, "що вони відкрито і безумовно не розмовляють згідно з путінськими наративами".
Він нагадав, що в Нідерландах теж перемогла на виборах партія, яка виступала проти військової допомоги Україні, але майбутня коаліція в цій країні вирішила і далі підтримувати Україну.
"Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка Україні знову підтверджена в коаліційній угоді. Песимізм - це безвідповідальна річ для міністра, чия країна у війні", - наголосив Кулеба.
Доповнення
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виступі у Детройті, критикуючи діючого голову Білого дому Джо Байдена, згадав також президента України Володимира Зеленського, назвавши його "найбільшим продавцем в історії".
УНН повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував допомогу США Україні, запропонував замінити прибутковий податок тарифами і закликав республіканців до єдності під час свого візиту на Капітолійський пагорб.