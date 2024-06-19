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Україна буде працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє – Кулеба

Київ • УНН

 • 27421 перегляди

Україна співпрацюватиме з адміністрацією Трампа, якщо він переможе на виборах, поважаючи вибір американського народу, незважаючи на первинну незгоду Трампа з пакетом допомоги Україні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Україна буде працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє – Кулеба

Україна буде працювати з адміністрацією Дональда Трампа, якщо він виграє на виборах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ведучому програмі BBC Hard Talk Стівену Сакуру, передає УНН.

Стівен Сакур запитав, чи наводить Україна "мости" з Дональдом Трампом і європейськими популістами на кшталт Марін Ле Пен, які можуть невдовзі прийти до влади і виступають проти продовження допомоги Україні.

"Ми будемо поважати вибір американського народу, ми будемо працювати з адміністрацією Трампа, якщо він виграє", - відповів Кулеба.

Він нагадав як навесні Трамп спочатку виступав проти пакета додаткової допомоги Україні, але врешті-решт не опонував йому і Конгрес схвалив додаткові 60 млрд дол допомоги.

Керівник української дипломатії відзначив, що "мости" будуються з усіма політичними силами в інших країнах, з одним застереженням, "що вони відкрито і безумовно не розмовляють згідно з путінськими наративами".

Він нагадав, що в Нідерландах теж перемогла на виборах партія, яка виступала проти військової допомоги Україні, але майбутня коаліція в цій країні вирішила і далі підтримувати Україну.

"Всі скаржилися, що Нідерланди повернуться спиною до України, але цього не трапилося, нова коаліція була сформована і підтримка Україні знову підтверджена в коаліційній угоді. Песимізм - це безвідповідальна річ для міністра, чия країна у війні", - наголосив Кулеба.

Доповнення

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виступі у Детройті, критикуючи діючого голову Білого дому Джо Байдена, згадав також президента України Володимира Зеленського, назвавши його "найбільшим продавцем в історії".

УНН повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував допомогу США Україні, запропонував замінити прибутковий податок тарифами і закликав республіканців до єдності під час свого візиту на Капітолійський пагорб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Міністерство закордонних справ України
Конгрес Сполучених Штатів
Білий дім
Дональд Трамп
Джо Байден
Нідерланди
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