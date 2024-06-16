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Трамп зробив скандальну заяву щодо Зеленського

Київ • УНН

 • 34535 перегляди

Трамп назвав президента України Зеленського "найбільшим продавцем в історії", водночас розкритикувавши підтримку України з боку Байдена під час виступу в Детройті.

Трамп зробив скандальну заяву щодо Зеленського

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на виступі у Детройті, критикуючи діючого голову Білого дому Джо Байдена, згадав також президента України Володимира Зеленського, назвавши його "найбільшим продавцем в історії". Про це передає УНН із посиланням на матеріал The New York Times.

Деталі

Колишній президент Дональд Дж. Трамп зустрівся з виборцями в афроамериканській церкві у місті Детройт. Розмовляючи приблизно з 200 людьми, Трамп критикував свого опонента Джо Байдена, і також згадав президента України Володимира Зеленського.

Трамп звинуватив Байдена в "марнотратстві, що спричиняє інфляцію". Потім він, схоже, розкритикував прихильність Байдена до України, зробивши обмовку про президента України Володимира Зеленського.

– пише The New York Times.

За даними видання, Дональд Трамп сказав наступне:

Я думаю, що Зеленський, можливо, найкращий продавець з усіх політиків, які коли-небудь жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він йде з 60 мільярдами доларів 

- сказав Трамп.

Доповнення

The New York Times також пише, що Трамп під час промови у Детройті  здебільшого ігнорував свою історію расистських заяв. Натомість під час короткого виступу перед дискусією з чорношкірими мешканцями Детройта в міській церкві 180 пан Трамп намагався представити пана Байдена як противника темношкірих, зосереджуючись на ролі президента в нагляді за Законом про боротьбу з насильницькою злочинністю та правоохоронну діяльність.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Дональд Трамп розкритикував допомогу США Україні, запропонував замінити прибутковий податок тарифами і закликав республіканців до єдності під час свого візиту на Капітолійський пагорб.

CNN: Байден і Трамп домовилися провести дебати без чернеток, підказок і аудиторії15.06.24, 20:24 • 20297 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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