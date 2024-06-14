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Трамп відвідав Конгрес: критикував закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів

Трамп відвідав Конгрес: критикував закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів

Київ • УНН

 • 50735 перегляди

Дональд Трамп розкритикував допомогу США Україні, запропонував замінити прибутковий податок тарифами і закликав республіканців до єдності під час свого візиту на Капітолійський пагорб.

Дональд Трамп розкритикував американську допомогу Україні та запропонував підвищити тарифи, щоб замінити податок на прибуток у США, під час візиту в четвер на Капітолійський пагорб, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами американських законодавців, Трамп зокрема розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який нещодавно ухвалили за підтримки республіканців.

"Він такий: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" - повідомив журналістам представник Республіканської партії Дон Бекон.

Трамп також висунув ідею зниження податку на прибуток в США і заміни його тарифами, заявили представники Томас Мессі і Марджорі Тейлор Грін.

Учасники заявили, що він потиснув руку лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнеллу, незважаючи на їхні холодні стосунки, і закликав прихильницю жорсткої лінії Грін "бути чемною" зі спікером Палати представників Майком Джонсоном після її невдалої спроби повалити його.

"У Республіканській партії існує величезна єдність", - сказав Трамп після засідання Сенату.

За словами законодавців, Трамп також порадив республіканцям у Палаті представників не наполягати на національній забороні на аборти і закликав їх відмовитися від внутрішньопартійних сварок, які підривають їхню ефективність.

Трамп також закликав законодавців знизити податки на доходи від чайових.

Доповнення

На окремих зустрічах із республіканцями в Палаті представників і Сенаті Трамп, як вказує видання, прагнув згладити розбіжності перед виборами 5 листопада, на яких його партія може здобути контроль над Білим домом і обома палатами Конгресу.

Візит у четвер став його першим публічним виступом на Капітолійському пагорбі з 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, і демократи заявили, що йому тут не раді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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