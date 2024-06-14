Трамп відвідав Конгрес: критикував закон про допомогу Україні на 60 млрд доларів
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував допомогу США Україні, запропонував замінити прибутковий податок тарифами і закликав республіканців до єдності під час свого візиту на Капітолійський пагорб.
Дональд Трамп розкритикував американську допомогу Україні та запропонував підвищити тарифи, щоб замінити податок на прибуток у США, під час візиту в четвер на Капітолійський пагорб, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За словами американських законодавців, Трамп зокрема розкритикував пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, який нещодавно ухвалили за підтримки республіканців.
"Він такий: якщо Україна переможе, яка буде вигода?" - повідомив журналістам представник Республіканської партії Дон Бекон.
Трамп також висунув ідею зниження податку на прибуток в США і заміни його тарифами, заявили представники Томас Мессі і Марджорі Тейлор Грін.
Учасники заявили, що він потиснув руку лідеру республіканців у Сенаті Мітчу Макконнеллу, незважаючи на їхні холодні стосунки, і закликав прихильницю жорсткої лінії Грін "бути чемною" зі спікером Палати представників Майком Джонсоном після її невдалої спроби повалити його.
"У Республіканській партії існує величезна єдність", - сказав Трамп після засідання Сенату.
За словами законодавців, Трамп також порадив республіканцям у Палаті представників не наполягати на національній забороні на аборти і закликав їх відмовитися від внутрішньопартійних сварок, які підривають їхню ефективність.
Трамп також закликав законодавців знизити податки на доходи від чайових.
Доповнення
На окремих зустрічах із республіканцями в Палаті представників і Сенаті Трамп, як вказує видання, прагнув згладити розбіжності перед виборами 5 листопада, на яких його партія може здобути контроль над Білим домом і обома палатами Конгресу.
Візит у четвер став його першим публічним виступом на Капітолійському пагорбі з 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій, і демократи заявили, що йому тут не раді.