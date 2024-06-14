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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп посетил Конгресс: критиковал закон о помощи Украине на 60 млрд долларов

Трамп посетил Конгресс: критиковал закон о помощи Украине на 60 млрд долларов

Киев  •  УНН

14 июня 2024, 05:57  •  8442 просмотра

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Дональд Трамп раскритиковал помощь США Украине, предложил заменить подоходный налог тарифами и призвал республиканцев к единству во время своего визита на Капитолийский холм.

Дональд Трамп раскритиковал американскую помощь Украине и предложил повысить тарифы, чтобы заменить подоходный налог США, во время визита в четверг на Капитолийский холм, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам американских законодателей, Трамп в частности раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, который недавно был принят при поддержке республиканцев.

"Он такой: если Украина победит, какая будет выгода?" - сообщил журналистам представитель Республиканской партии Дон Бэкон.

Трамп также выдвинул идею снижения подоходного налога в США и замены его тарифами, заявили представители Томас Мэсси и Марджори Тейлор Грин.

Участники заявили, что он пожал руку лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконнеллу, несмотря на их холодные отношения, и призвал сторонника жесткой линии Грин "быть вежливой" со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном после ее неудачной попытки свергнуть его.

"В Республиканской партии существует огромное единство", - сказал Трамп после заседания Сената.

По словам законодателей, Трамп также посоветовал республиканцам в Палате представителей не настаивать на национальном запрете на аборты и призвал их отказаться от внутрипартийных ссор, которые подрывают их эффективность.

Трамп также призвал законодателей снизить налоги на доходы от чаевых.

Дополнение

На отдельных встречах с республиканцами в Палате представителей и Сенате Трамп, как указывает издание, стремился сгладить разногласия перед выборами 5 ноября, на которых его партия может получить контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса.

Визит в четверг стал его первым публичным выступлением на Капитолийском холме с 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, и демократы заявили, что ему здесь не рады.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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