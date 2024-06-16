Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении в Детройте, критикуя действующего главу Белого дома Джо Байдена, вспомнил также президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "крупнейшим продавцом в истории". Об этом передает УНН со ссылкой на материал The New York Times.

Детали

Бывший президент Дональд Дж. Трамп встретился с избирателями в афроамериканской церкви в городе Детройт. Разговаривая примерно с 200 людьми, Трамп своего оппонента Джо Байдена, и также упомянул президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп обвинил Байдена в "расточительстве, вызывающем инфляцию". Затем он, похоже, раскритиковал приверженность Байдена к Украине, сделав оговорку о президенте Украины Владимире Зеленском, - пишет The New York Times.

По данным издания, Дональд Трамп сказал следующее:

Я думаю, что Зеленский, возможно, лучший продавец из всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уходит с 60 миллиардами долларов - сказал Трамп.

Дополнение

The New York Times также пишет, что Трамп во время речи в Детройте в основном игнорировал свою историю расистских заявлений. Зато во время короткого выступления перед дискуссией с чернокожими жителями Детройта в городской церкви 180 господин Трамп пытался представить господина Байдена как противника темнокожих, сосредотачиваясь на роли президента в надзоре за Законом о борьбе с насильственной преступностью и правоохранительной деятельности.

Напомним,

УНН сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал помощь США Украине, предложил заменить подоходный налог тарифами и призвал республиканцев к единству во время своего визита на Капитолийский холм.

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