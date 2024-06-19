Украина будет работать с администрацией Дональда Трампа, если он выиграет на выборах. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ведущему программе BBC Hard Talk Стивену Сакуру, передает УНН.

Стивен Сакур спросил, приводит ли Украина "мосты" с Дональдом Трампом и европейскими популистами вроде Марин Ле Пен, которые могут вскоре прийти к власти и выступают против продолжения помощи Украине.

"Мы будем уважать выбор американского народа, мы будем работать с администрацией Трампа, если он выиграет", - ответил Кулеба.

Он напомнил как весной Трамп сначала выступал против пакета дополнительной помощи Украине, но в конце концов не оппонировал ему и Конгресс одобрил дополнительные 60 млрд долл помощи.

Руководитель украинской дипломатии отметил, что "мосты" строятся со всеми политическими силами в других странах, с одной оговоркой, "что они открыто и определенно не разговаривают согласно путинским нарративам".

Он напомнил, что в Нидерландах тоже одержала победу на выборах партия, выступавшая против военной помощи Украине, но будущая коалиция в этой стране решила и дальше поддерживать Украину.

"Все жаловались, что Нидерланды повернутся спиной к Украине, но этого не случилось, новая коалиция была сформирована и поддержка Украине снова подтверждена в коалиционном соглашении. Пессимизм - это безответственная вещь для министра, чья страна в войне", - подчеркнул Кулеба.

Дополнение

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении в Детройте, критикуя действующего главу Белого дома Джо Байдена, упомянул также президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "крупнейшим продавцом в истории".

УНН сообщал, что Дональд Трамп раскритиковал помощь США Украине, предложил заменить подоходный налог тарифами и призвал республиканцев к единству во время своего визита на Капитолийский холм.