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"Невже він хоче бути президентом-лузером?": Зеленський про заяви Трампа щодо закінчення війни

"Невже він хоче бути президентом-лузером?": Зеленський про заяви Трампа щодо закінчення війни

Київ • УНН

 • 65371 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у разі перемоги путіна президент США виглядатиме слабким і йдеться не лише про особистість, а й про інституційність США.

Якщо дійсно кандидат в президенти США Дональд Трамп планує у разі своєї перемоги у виборах завершити війну в Україні завдяки поступкам, то виникає питання невже він хоче бути потім  президентом-лузером. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Guardian, передає кореспондент УНН.

Я хотів поспілкуватися з ним (Трампом – ред.) відверто. Я хотів, щоб він приїхав і побачив війну, а потім поспілкуватися. Я вважав, що і йому це було б потрібніше, щоб глибше розуміти ситуацію. Він знає путіна на скільки я розумію з деяких висловлювань. Я думаю, що знати путіна – це не спілкуватися з ним. А побачити результат того, що він приніс в Україну, мені здається ти більше зрозумієш з ким ти маєш справу. Ось це мені здається дуже важливо і тому я так хотів. А тоді, якби я мав можливість потім з ним поспілкуватися і поговорити про те, як він все бачить. Тоді б я зрозумів й це було б для мене відправною точкою щодо стратегії

 - розповів Зеленський.

Зеленський прокоментував нібито "мирний план" Трампа, який полягає за інформацією  видання The Washington Post, поступитися окупованими територіями.

Це поганий мир і питання не тільки в територіях. Тому що тут немає ніяких гарантій, тому що путіну не можна вірити й так воно не вийде, що ви починаєте знаходити компроміс в територіях і це все закінчиться. Так вже було, був Крим та Донбас й нічого не закінчилося

- сказав Зеленський.

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Я не зовсім розумію, невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, що може бути? Уявім собі, що, наприклад президент Трамп і, наприклад він вирішив закінчити війну за рахунок України, наприклад. Якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони, від путіна, що це стоп, все. Українці не будуть з цим миритися, але він може сказати тоді сказати: Ну все, я не даю вам ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає. Може домовитися з кимось з партнерів і вони також припинять

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що авжеж Україна без зброї, голими руками не зможе воювати  з багатомільйонною армією.

Уявіть собі на секунду, що після цього путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент США? 

- запитав Зеленський.

Зеленський зазначив, що у разі перемоги путіна президент США виглядатиме слабким і йдеться не лише про особистість, а й про інституційність США.

І тоді путін піде далі, розуміючи, що США вже не такий гравець. І тоді на арену вийдуть інші авторитетні лідери інших країн. Ось вам й закінчення вогню й початок того, про що всі бояться говорити. Це реальна третя світова війна

- сказав Президент.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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