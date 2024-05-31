Зеленський: мирна угода буде "пасткою", оскільки путін порушить будь-яку домовленність

російська федерація використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи" на полі бою й рано чи пізно завдасть удару знову. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, та додав, що переговори з рф нереалістичні. Мирна угода буде "пасткою", оскільки путін порушить будь-яку угоду, передає УНН.

Зеленський заявив, що переговори з росією нереалістичні. Він сказав, що мирна угода буде "пасткою", оскільки путін порушить будь-яку угоду, і йому "не можна повірити".

За словами Зеленського, путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, оскільки Захід слабо відреагував на його анексію Криму та захоплення частини східної України у 2014 році.

росія наполягає, що Україна має прийняти нові територіальні реалії. Зеленський заявив, що москва використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб "зміцнити м’язи на полі бою" і рано чи пізно завдасть удару знову.

За його словами, конфлікт в Україні схожий на Другу світову війну, але в менших масштабах через "ідеологію російського фашизму".

Зеленський вважає, що жорстока "методологія" путіна була такою ж, як і в нацистській Німеччині. У ньому були "масові страти, поховання та зґвалтування".

За його словами, російські солдати навіть використовували "ті самі маршрути", що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і домінувати в країні.

Зеленський сказав, що якби росія перемогла в Україні, путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, атакуючи інші країни.

Це справжня третя світова війна. Я не вважаю путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Він не зупиниться - заявив Зеленський.

Доповнення

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь.

МЗС Китаю поінформувало, що "Китай не візьме участь у мирній конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця, оскільки вона не виправдовує його очікувань, що включають участь як росії, так і України".