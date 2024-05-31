Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

Российская Федерация использует любую паузу в боевых действиях, чтобы "укрепить мышцы" на поле боя и рано или поздно нанесет удар снова. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian, и добавил, что переговоры с рф нереалистичны. Мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любое соглашение, передает УНН.

Зеленский заявил, что переговоры с россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любое соглашение, и ему "нельзя поверить".

По словам Зеленского, путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, поскольку Запад слабо отреагировал на его аннексию Крыма и захват части Восточной Украины в 2014 году.

россия настаивает, что Украина должна принять новые территориальные реалии. Зеленский заявил, что москва использует любую паузу в боевых действиях, чтобы "укрепить мышцы на поле боя" и рано или поздно нанесет удар снова.

По его словам, конфликт в Украине похож на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах из-за "идеологии российского фашизма".

Зеленский считает, что жестокая "методология" путина была такой же, как и в нацистской Германии. В нем были"массовые казни, захоронения и изнасилования".

По его словам, российские солдаты даже использовали "те же маршруты", что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и доминировать в стране.

Зеленский сказал, что если бы россия одержала победу в Украине, путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, атакуя другие страны.

Это настоящая Третья мировая война. Я не считаю путина сумасшедшим. Он опасен. Это намного страшнее. Он не остановится - заявил Зеленский.

Дополнение

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что договоренности о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеко не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что делает сложным для Китая участие.

МИД Китая сообщил, что"Китай не примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце, поскольку она не оправдывает его ожиданий, включающих участие как России, так и Украины".