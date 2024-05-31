"Робить участь для Китаю складною": Пекін заявив, що домовленості щодо Саміту миру в Швейцарії не відповідають його запитам
Київ • УНН
Домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю, кажуть у Пекіні.
Домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь, заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін у п'ятницю, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Домовленості щодо зустрічі все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь", - заявила офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін на черговому брифінгу.
"Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародну мирну конференцію було схвалено як росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися на справедливій і рівній основі. Інакше йому буде важко відіграти істотну роль у відновленні миру", - зазначила Мао Нін.
Reuters з посиланням на МЗС Китаю поінформувало, що "Китай не візьме участь у мирній конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця, оскільки вона не виправдовує його очікувань, що включають участь як росії, так і України".
Цього тижня Китай поінформував деяких дипломатів про те, що він відхилив запрошення, заявивши, що його умови не було виконано, повідомили Reuters раніше чотири джерела.
Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters31.05.24, 09:58 • 25056 переглядiв
До них входило те, що конференція має бути визнана як росією, так і Україною, в ній має бути рівна участь усіх сторін і має бути справедливе обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.
Коментар посольства України в Пекіні
"Нам дуже шкода, що китайська сторона не використовує можливості викласти свою позицію на платформі саміту у Швейцарії", - заявив представник посольства України в Пекіні у заяві Reuters.