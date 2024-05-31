"Робить участь для Китаю складною": Пекін заявив, що домовленості щодо Саміту миру в Швейцарії не відповідають його запитам

ukenru
10:47 • 1315 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 11571 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 29116 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 52759 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 68391 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111758 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135686 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138730 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240084 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171151 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
37 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 40895 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 17690 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 46227 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 24069 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 28442 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240083 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360954 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376375 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291815 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364826 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59913 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76542 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87953 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170561 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173132 перегляди
Актуальне
"Робить участь для Китаю складною": Пекін заявив, що домовленості щодо Саміту миру в Швейцарії не відповідають його запитам

"Робить участь для Китаю складною": Пекін заявив, що домовленості щодо Саміту миру в Швейцарії не відповідають його запитам

Київ • УНН

 • 20874 перегляди

Домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що ускладнює участь Китаю, кажуть у Пекіні.

Домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь, заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін у п'ятницю, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Домовленості щодо зустрічі все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь", - заявила офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін на черговому брифінгу.

"Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародну мирну конференцію було схвалено як росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися на справедливій і рівній основі. Інакше йому буде важко відіграти істотну роль у відновленні миру", - зазначила Мао Нін.

Reuters з посиланням на МЗС Китаю поінформувало, що "Китай не візьме участь у мирній конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця, оскільки вона не виправдовує його очікувань, що включають участь як росії, так і України".

Цього тижня Китай поінформував деяких дипломатів про те, що він відхилив запрошення, заявивши, що його умови не було виконано, повідомили Reuters раніше чотири джерела.

Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters31.05.24, 09:58 • 25056 переглядiв

До них входило те, що конференція має бути визнана як росією, так і Україною, в ній має бути рівна участь усіх сторін і має бути справедливе обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Коментар посольства України в Пекіні

"Нам дуже шкода, що китайська сторона не використовує можливості викласти свою позицію на платформі саміту у Швейцарії", - заявив представник посольства України в Пекіні у заяві Reuters.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
reutersReuters
shveitsariiaШвейцарія
kytaiКитай
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,551.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,877.45