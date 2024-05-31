Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 17954 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 46472 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64942 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109738 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134172 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137788 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238007 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170933 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190175 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173011 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 29551 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 25520 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 29441 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 36660 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 42883 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238007 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375094 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290698 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59047 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75777 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87287 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170157 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172730 перегляди
Актуальне
Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters

Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters

Київ • УНН

 • 25056 перегляди

Китай підтвердив, що не буде присутнім на мирній конференції щодо України, яка відбудеться в Швейцарії наступного місяця, з посиланням на чотири джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters.

Китай підтвердив, що не буде присутнім на мирній конференції щодо України, яка відбудеться в Швейцарії наступного місяця, з посиланням на чотири джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі, включаючи участь як росії, так і України", як пише видання, повідомили три джерела.

Як зазначається з посиланням на одне джерело, "цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що невиконані умови включають визнання конференції як росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій".

Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на прохання про коментарі, вказує видання.

Пекін підтримує скликання мирної конференції, визнаної обома сторонами з рівноправною участю всіх сторін, заявив у понеділок представник Міністерства закордонних справ країни.

Голова мзс росії сергій лавров у четвер припустив, що Китай міг би організувати мирну конференцію, у якій могли б взяти участь росія та Україна.

У січні Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський цього тижня закликав президента США Джо Байдена взяти участь, але Вашингтон не підтвердив, кого він відправить.

Китай має тісні зв'язки з росією і утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше пропонував допомогу бути посередником у конфлікті.

Посольства України, росії та Швейцарії не одразу відповіли на запити про коментарі, зазначає видання.

Швейцарія прагнула переконати більше країн Глобального Півдня, включаючи Китай, брати участь у конференції.

Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
reutersReuters
shveitsariiaШвейцарія
si-tszinpinСі Цзіньпін
dzho-baidenДжо Байден
kytaiКитай
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51