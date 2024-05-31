Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України - Reuters
Київ • УНН
Китай підтвердив, що не буде присутнім на мирній конференції щодо України, яка відбудеться в Швейцарії наступного місяця, з посиланням на чотири джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters.
Китай підтвердив, що не буде присутнім на мирній конференції щодо України, яка відбудеться в Швейцарії наступного місяця, з посиланням на чотири джерела, які безпосередньо знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.
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"Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано умов для участі, включаючи участь як росії, так і України", як пише видання, повідомили три джерела.
Як зазначається з посиланням на одне джерело, "цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що невиконані умови включають визнання конференції як росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх пропозицій".
Міністерство закордонних справ Китаю не одразу відповіло на прохання про коментарі, вказує видання.
Пекін підтримує скликання мирної конференції, визнаної обома сторонами з рівноправною участю всіх сторін, заявив у понеділок представник Міністерства закордонних справ країни.
Голова мзс росії сергій лавров у четвер припустив, що Китай міг би організувати мирну конференцію, у якій могли б взяти участь росія та Україна.
У січні Україна запросила главу Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський цього тижня закликав президента США Джо Байдена взяти участь, але Вашингтон не підтвердив, кого він відправить.
Китай має тісні зв'язки з росією і утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше пропонував допомогу бути посередником у конфлікті.
Посольства України, росії та Швейцарії не одразу відповіли на запити про коментарі, зазначає видання.
Швейцарія прагнула переконати більше країн Глобального Півдня, включаючи Китай, брати участь у конференції.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22917 переглядiв